Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина

Начальником выборного штаба Ксении Собчак стал политолог Игорь Малашенко, который был одним из руководителей НТВ, когда владельцем телеканала являлся олигарх Владимир Гусинский. Трансляцию пресс-конференции Собчак вел канал «Открытой России» на YouTube.
«Главная интрига этих дней, столько всяких интересных версий я уже прочитала по этому поводу. Наконец я готова представить вам начальника нашего штаба, приветствуйте: Игорь Малашенко», — сказала Собчак.
Собчак представила Малашенко как одного из руководителей президентской кампании Бориса Ельцина и одного из основателей телеканала НТВ.
Жена Малашенко Божена Рынска в своем Facebook написала, что это было его решение, при этом сама она остается сторонницей Навального.
«Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря», — написала Рынска.
Сразу же после объявления Собчак о намерении участвовать в выборах Рынска отреагировала гораздо резче и назвала Собчак «гадиной». Отвечая на одну из реплик Собчак, Малашенко заверил, что разберется со своей женой.
Кроме того, Малашенко рассказал, что от штаба Собчак не стоит ждать единомыслия. «У нас в кампании будет многоголосье, мы можем друг с другом не соглашаться», — пояснил Малашенко и добавил, что, по его мнению, Собчак не должна снимать свою кандидатуру, даже если на выборах зарегистрируют Алексея Навального. Малашенко считает, что Навальный — это политик толпы, в то время как Собчак — это политик-индивидуалист. «Индивидуалистский эксперимент уже провалился в России двадцать с чем-то лет назад, попробуем еще. Он обязательно увенчается успехом, как неизбежно произойдет сближение России и Европы», — сказал Малашенко.
Собчак объявила о намерении участвовать в ближайших выборах президента России 18 октября, при этом она назвала себя кандидатом «против всех».