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Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина
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Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина
Выборы президента России, 12:46
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Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина
Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента, представила начальника своего штаба. Им стал один из создателей телекомпании НТВ и участник выборного штаба Бориса Ельцина Игорь Малашенко
Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Начальником выборного штаба Ксении Собчак стал политолог Игорь Малашенко, который был одним из руководителей НТВ, когда владельцем телеканала являлся олигарх Владимир Гусинский. Трансляцию пресс-конференции Собчак вел канал «Открытой России» на YouTube.

«Главная интрига этих дней, столько всяких интересных версий я уже прочитала по этому поводу. Наконец я готова представить вам начальника нашего штаба, приветствуйте: Игорь Малашенко», — сказала Собчак.

Игорь Малашенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Собчак представила Малашенко как одного из руководителей президентской кампании Бориса Ельцина и одного из основателей телеканала НТВ.

Жена Малашенко Божена Рынска в своем Facebook написала, что это было его решение, при этом сама она остается сторонницей Навального.

«Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря», — написала Рынска.

Сразу же после объявления Собчак о намерении участвовать в выборах Рынска отреагировала гораздо резче и назвала Собчак «гадиной». Отвечая на одну из реплик Собчак, Малашенко заверил, что разберется со своей женой.

Игорь Малашенко и Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Кроме того, Малашенко рассказал, что от штаба Собчак не стоит ждать единомыслия. «У нас в кампании будет многоголосье, мы можем друг с другом не соглашаться», — пояснил Малашенко и добавил, что, по его мнению, Собчак не должна снимать свою кандидатуру, даже если на выборах зарегистрируют Алексея Навального. Малашенко считает, что Навальный — это политик толпы, в то время как Собчак — это политик-индивидуалист. «Индивидуалистский эксперимент уже провалился в России двадцать с чем-то лет назад, попробуем еще. Он обязательно увенчается успехом, как неизбежно произойдет сближение России и Европы», — сказал Малашенко.

«Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине Еще 6 фото
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Собчак объявила о намерении участвовать в ближайших выборах президента России 18 октября, при этом она назвала себя кандидатом «против всех».

Авторы: Владислав Гордеев, Евгения Кузнецова.
Теги: выборы , Ксения Собчак , кандидаты
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