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В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина
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В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина
Политика, 09:52
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В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина
Съезд Компартии закрепил в уставе основные идеи Си Цзиньпина. Впервые со времен Мао Цзэдуна это происходит до истечения сроков полномочий генсека ЦК. По степени влияния на страну Си сравнялся с основателем КНР и Дэн Сяопином
Си Цзиньпин (Фото: Jason Lee / Reuters)

На XIX съезде Компартии Китая утверждены поправки в устав. Теперь в главном партийном документе страны содержатся положения председателя КНР о новой эре социализма с китайской спецификой, передает портал China Daily.

В частности, в уставе Компартии теперь зафиксированы инициативы Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией: «Партия должна твердо проводить самоконтроль и строго следить за своей деятельностью во всех отношениях». Китайское издание отмечает, что на открытии съезда Си Цзиньпин назвал коррупцию самой большой угрозой, стоящей перед партией. За последние пять лет в Китае инициированы дисциплинарные расследования (коррупция в китайском политическом сленге звучит как «нарушение партийной дисциплины») в отношении 440 чиновников регионального и общенационального масштабов, среди них были и члены ЦК.

«Новый поход» и загадки Си: что решается на съезде Компартии Китая
Политика

Также в уставе закреплена инициатива «Одного пояса, одного пути» — создание трех экономических коридоров, связующих Китай с Европой, Центральной Азией, Россией, странами Средиземноморья и Персидского залива, а также создание двух морских маршрутов на юг Тихоокеанского региона и в Индийский океан. Эту инициативу предложил Си Цзиньпин в 2013 году.

В уставе прописана и идея Мао об «абсолютном контроле» Компартии над Вооруженными силами страны.

В уставе Компартии поименно упомянуты только два руководителя страны, писал РБК 18 октября, — основателя коммунистического Китая Мао Цзэдуна и его преемника Дэн Сяопина, проложившего курс на добавление рыночных элементов в китайскую экономику. В документе также прописаны идеи Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, но их имена не упоминаются. Си Цзиньпин стал вторым после Мао, чья идеология вносится в устав до сложения полномочий генерального секретаря ЦК КПК.

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев пояснил РБК, что упоминание Си Цзиньпина в главном партийном документе укрепит его авторитет в КПК.

Руководитель азиатских исследований расположенного в Нью-Йорке Совета по международным отношениям Элизабет Экономи пояснила агентству Bloomberg, что закрепление идеологии Си Цзиньпина в уставе означает, что политик теперь воспринимается как один из главных трансформаторов страны, наравне с Мао и Дэном. Агентство пишет, что добавления в устав «цементируют консолидацию власти вокруг Си». Это позволит ему влиять на политику Китая на протяжении десятилетий.​

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Си Цзиньпин , Мао Цзэдун , Компартия Китая
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