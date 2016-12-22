Собянин рассказал о планах баллотироваться на новый срок

Сергей Собянин заявил о том, что он «с большой долей вероятности» будет выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в 2018 году. «Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», — сказал он

Сергей Собянин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в следующем году он выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра столицы. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».

«С большой долей вероятности можно сказать, что да», — отреагировал Собянин на вопрос, станет ли он участвовать в кампании. «Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», — пояснил Собянин, отметив, что, в частности, имеет в виду реформу здравоохранения. «Мы изменили структуру, но там еще нужно многое поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной», — отметил так.

Помимо этого «огромные заделы», по словам мэра, столичные власти имеют «в строительстве метро» и транспортных коммуникаций. «Казалось бы, оно и само по себе будет строиться, но в нашей стране «само по себе» ничего не делается», — добавил Собянин, подчеркнув, что «стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходами, и будем как некоторые — не хочу показывать пальцем — кричать, что у нас денег нет, Минфин такой-сякой денег не дает». «Все остановится. И мне будет очень неприятно и больно, если это произойдет. Желание завершить то, что начато, у меня есть», — резюмировал глава Москвы.