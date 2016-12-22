Экзитполы показали победу блока Меркель на выборах в Германии

Согласно предварительным итогам голосования на выборах в бундестаг, в правительство ФРГ пройдут шесть партий. Лидирует блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, ультраправая «Альтернатива для Германии», в свою очередь, заручилась 13% голосов

Сторонники Ангелы Меркель в штаб-квартире ХДС (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Немецкие издания ZDF и ARD опубликовали первые данные экзитполов на выборах в Германии.

Согласно им, лидирующую позицию в настоящий момент удерживает правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Ему удалось получить 33,5% голосов, отмечает ZDF. Второе место, по его данным, заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая политиком Мартином Шульцем. За нее проголосовали 21% жителей ФРГ.

На третьем месте с 13% голосов оказалась ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Результат представителей этой политической силы был одной из главных интриг выборов в бундестаг.

Партия «Свободные демократы», в свою очередь, получила 10%. Представители Левой партии и партии «Зеленые» тем временем заручились 9% голосов избирателей.

Таким образом в правительство ФРГ, отмечает ARD, по предварительным данным, должны пройти шесть партий. Для блока Меркель это, по данным издания, худший результат за несколько последних десятилетий. Меньше голосов сторонники нынешнего канцлера Германии получали только в 1949 году. Тогда за ХДС/ХСС проголосовали только 31% избирателей. В 2013 году этот блок заручался поддержкой 41,5% жителей ФРГ​.

Ультраправая «Альтернатива для Германии» тем временем в бундестаг проходит впервые. Праворадикальных партий в немецком парламенте не было со времен окончания Второй мировой войны. «Альтернатива для Германии» была создана в 2013 году. На выборах она тогда получила 4,7% голосов и в правительство не прошла. Однако позже, на волне миграционного кризиса в Германии, который разразился после решения Меркель предоставить убежище в стране почти 1 млн мигрантов в 2015 году, партия приобрела популярность.

После объявления первых экзитполов на нынешних выборах в бундестаг лидер «Альтернативы для Германии» Александер Гауланд, выступая перед однопартийцами, пообещал объявить на Ангелу Меркель «охоту». «Мы, видимо, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, и правительству, каким бы оно не было, стоит готовиться», — объявил он. «Мы начнем на него охоту! Мы начнем охоту на Меркель», — провозгласил политик, отметив, что таким образом, он и его сторонники надеются «вернуть [немецкий] народ себе».

Социал-демократическая партия Германии тем временем объявила об уходе в оппозицию. Создавать коалицию с блоком ХДС/ХСС она, по словам лидера партии Мартина Шульца, не намерена. «Для нас сегодня великая коалиция заканчивается», — заявил он. Полученные СДПГ 21% голосов, как отмечает ARD, — один из худших результатов партии. Ниже этот показатель был только в 2009 году, когда за СДПГ проголосовали 23% жителей Германии.

Ранее Шульц был ​выдвинут от социал-демократической партии кандидатом на должность канцлера Германии. В начале избирательной гонки, в феврале, он даже опережал Меркель. В качестве главы немецкого правительства его хотели видеть 50% граждан, кандидатуру Меркель, в свою очередь, тогда поддерживали только 34% избирателей. Однако к сентябрю рейтинг Шульца упал до 25%.