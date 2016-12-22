Минобороны проиллюстрировало тезис о связи спецназа США с ИГИЛ

Спецназ США обеспечивает передвижение сил сирийской оппозиции через позиции «Исламского государства», заявили в Минобороны, сопроводив публикацию картами и результатами аэрофотосъемки

Министерство обороны России опубликовало ряд иллюстративных материалов, в том числе снимки аэрофотосъемки, сделанные в Сирии. В военном ведомстве заявили, что эти материалы показывают особый характер отношений между спецназом США, сирийской умеренной оппозицией и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (деятельность в России запрещена).

Материалы Минобороны были опубликованы на странице в Facebook ведомства.

«С помощью аэрофотоснимков которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США. На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Минобороны заявили, что беспрепятственный проход через территории, занятые ИГ сил сирийской оппозиции, обеспечивают именно подразделения специального назначения США.