Ракеты КНДР на видео «уничтожили» авианосец и самолеты ВВС США

Очередным шагом в обострении отношений США и КНДР стала публикация видеоколлажа, на котором северокорейские ракеты как бы уничтожают авианосец и самолеты ВВС США

Скриншот видео с сайта DPRK Today

Острый дипломатический конфликт между Вашингтоном и КНДР, в ходе которого стороны обменялись угрозами и оскорблениями на высшем уровне, продолжился в медиапространстве: северокорейский сайт DPRK Today («КНДР сегодня») опубликовал пропагандистский видеоколлаж, в котором ракеты Северной Кореи как бы уничтожают американские самолеты B-1B и F-15, а также авианосец USS Carl Vinson.

Фильм, который сопровождается титрами и бодрой музыкой, начинается с демонстрации фотографий выступления президента США Дональда Трампа перед американскими военными. Далее авторы картины смонтировали фотографии американских самолетов и видео реальных пусков северокорейских ракет. Далее с помощью довольно грубой компьютерной графики показано «уничтожение» самолетов США, а авианосец Carl Vinson «гибнет» от ракеты, запущенной с подводной лодки.

За день до этой публикации американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 Eagle пролетели вблизи границы с Северной Кореей. В Пентагоне объяснили, что военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и таким образом продемонстрировали, какие у США есть военные возможности. Самолеты пролетели к северу от демилитаризованной зоны, которая разделяют Северную и Южную Кореи. B-1B Lancer вылетел с военной базы Гуам, а истребители F-15 Eagle, которые сопровождали бомбардировщики, — с Окинавы в Японии.

«Миссия заключается в том, чтобы продемонстрировать намерения США и ясно донести, что президент [президент США Дональд Трамп. — РБК] обладает множеством военных инструментов, чтобы победить любую опасность», — заявила Уайт. Она отметила, что военная программа Северной Кореи является «серьезной угрозой». «Мы готовы использовать весь спектр военных возможностей, чтобы защитить нашу родину и наших союзников», — подчеркнула представитель Пентагона.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо назвал американского президента психически неуравновешенным игроком, который «держит палец на красной кнопке». Он также заявил, что ракеты КНДР нацелены на США, их «визит» на территорию страны «неизбежен».

Руководители КНДР таким образом отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне. 17 сентября Трамп в своем Twitter назвал его «человеком-ракетой» (rocket man), а на выступлении в ООН двумя днями позже​ президент США заявил, что «человек-ракета участвует в самоубийственной миссии для него и для его народа».