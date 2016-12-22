Британский депутат заявил о возможной отставке Мэй через полгода

Партия Лейбористов уже готовится к новым выборам в парламент и смене правительства, так как рассчитывает на то, что консерваторы не смогут договориться по ключевым вопросам выхода из Евросоюза

Тереза Мэй (Фото: Tom Nicholson / Zuma / Global Look Press)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может покинуть свой пост через полгода. Об этом газете Telegraph заявил депутат парламента Британии от Лейбористской партии Эндрю Гвинн, который также сообщил, что партия уже готовится к очередным выборам.

Гвинн утверждает, что консерваторы были настолько расколоты во время Brexit, что правительство сталкивается с коллапсом каждый раз, когда приходится принимать трудные решения во время переговоров.

По его словам, лейбористы ищут кандидатов на примерно 75 мест в парламенте. Кроме того, уже собираются деньги в специальный предвыборный фонд.

«Кто знает, как Тори отреагируют на билль о Brexit, или если билль не будет и они начнут выступать против Терезы Мэй»

Гвинн считает, что консерваторы «в полном беспорядке» из-за проблемы Европы. Этот «провал» партии — отсутствие единого фронта по Brexit — может стать избирательным активом лейбористов, уверен Гвинн. По мнению лейбориста, половина консерваторов будет считать любой исход сделки с Евросоюзом — капитуляцией.

В июне прошли досрочные выборы в парламент, которые Тереза Мэй планировала использовать для укрепления позиций консерваторов перед Brexit, но исход голосования был таков, что консерваторам, получившим 317 голосов пришлось объединиться с демократами-юнионистами, чтобы сформировать правительство. Лейбористы получили 262 мандата, улучшив свои позиции на 30 мест.



Гвинн в интервью Telegraph признал, что лейбористы проиграли выборы, не добрав 64 места до большинства. По его словам, победу на следующих выборах может гарантировать успех в Шотландии. «Шотландия — наш путь обратно на Даунинг стрит. Если вы хотите лейбористское правительство, можете проголосовать за него в Шотландии», — сказал он.

Великобритания медленно идет к законодательному утверждению выхода страны из Евросоюза. 12 сентября палатой общин был принят билль об отмене общеевропейского законодательства на территории страны. Тереза Мэй назвала это «историческим» решением.