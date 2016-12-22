Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 58,96 EUR Нал. 70,19 69,50 USD Бирж. 59,17 +0,11 EUR Бирж. 69,83 +0,10 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1972,22 +0,70% РТС 1049,92 +0,47% Brent 52,06 -0,88% DJIA 21835,75 +0,11% Nasdaq 6281,97 +0,06% FTSE 7431,96 +0,67%
СМИ сообщили о расследовании нападения в Сургуте как теракта
Лента новостей
Иностранные автоконцерны активизировали поиск дилеров в регионах 17:45, Бизнес СМИ сообщили о расследовании нападения в Сургуте как теракта 17:24, Политика В Петербурге исключили из конкурса «озелененный» с помощью скотча сад 17:19, Общество Учитель рассказал о разговоре с Поклонской о современном кино 17:13, Общество ФСБ начала проверку закупок Крымской железной дороги 17:12, Бизнес СК проверит действия полиции в клубе «Рабица» 17:10, Общество Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг по вопросам градостроительства 17:01, Общество «Манчестер Юнайтед» подписал травмированного Златана Ибрагимовича 17:00, Спорт Reuters узнал о жалобах европейского бизнеса на давление Компартии Китая 16:59, Бизнес Путин назвал «хронической» проблему контрафакта в легкой промышленности 16:53, Политика Родители сочли «адекватным» перенос линейки в школах из-за Курбан-байрама 16:38, Общество Путин в Крыму провел закрытую встречу с лидером «Украинского выбора» 16:33, Политика СК возбудил дело против главы города Барабинска 16:33, Общество СМИ узнали о стрельбе по ехавшему на гидроцикле в Черногории россиянину 16:28, Общество СКР возбудил пять дел по факту обстрела ДНР и ЛНР украинскими военными 16:17, Общество ФАС нашла нарушения в закупках «Роснефтью» труб на 52 млрд руб. 16:16, Бизнес Эксперты заявили о краже 10% вложенной в IСO криптовалюты эфир 16:16, Бизнес Papa John's увеличит сеть пиццерий в России в три раза 16:08, Бизнес Военные из НАТО прошли парадом по центру Киева 16:06, Политика МЧС предупредило москвичей о граде 16:04, Общество CNN узнал о еще одном предложении команде Трампа по встрече с Путиным 16:04, Политика Игра сериалов: названы самые высокооплачиваемые актеры телешоу 15:56, Общество СК возбудил дело после гибели пожилой пары при пожаре под Волгоградом 15:51, Общество Минсвязь прокомментировала включение «русского» ПО от HP в свой реестр 15:50, Технологии и медиа Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории 15:50, Фотогалерея  Спасти и заселить: как девелоперы осваивают наследие архитектора Клейна 15:47, Недвижимость СМИ опубликовали видео с места взрыва в центре Киева 15:45, Общество В России открыли первое турагентство Северной Кореи 15:40, Политика
СМИ сообщили о расследовании нападения в Сургуте как теракта
Политика, 17:24
0
СМИ сообщили о расследовании нападения в Сургуте как теракта
Следствие рассматривает версию теракта в Сургуте как основную, хотя дело заведено по статье о покушении на убийство. Двоим задержанным предъявлены обвинения в пособничестве в теракте, узнало «Радио Свобода»
Фото: Александр Кулаковский / URA.RU / РИА Новости

Правоохранительные органы, расследующие нападение на прохожих в Сургуте, «скорее всего» рассматривают версию теракта как основную. 20 августа, на следующий день после нападения, по подозрению в причастности было задержано не менее десяти человек, двум из них предъявлены обвинения в пособничестве в совершении теракта. Об этом «Радио Свобода» рассказали источники, близкие к следствию, а также собеседники в мусульманской общине города.

Обвинения, по данным издания, предъявлены знакомым предполагаемого нападавшего Артура Гаджиева — Ильнару и Усману, лезгинам родом из Дагестана. Источники издания заявили, что эти два человека разделяли взгляды Артура.

Также в рамках расследования задержали 19-летнего уроженца Таджикистана Наимжона Икромова. Его младший брат Шахзор рассказал изданию, что тот учился на одном курсе с Гаджиевым, но не общался с ним. Дома у Икромовых провели обыски, сотрудники правоохранительных органов (по данным издания, речь идет о сотрудниках местного МВД) «положили всех лицом в пол, слегка поколотив». Они забрали документы, телефоны и брата, через пару часов полицейские вернулись и попросили родителей подписать некие документы. Спустя сутки сам Наимжон связался со своим знакомым и попросил его найти адвокатов. Он заявил, что его «мучают, хотят депортировать». Защитником Икромова стал адвокат Сеймур Ханкишиев, но он рассказал «Радио Свобода», что не смог встретиться с подзащитным.

Пока адвокат искал подзащитного, Икромова отвезли в суд и осудили за агрессивное поведение в общественном месте. 20 августа в 15:00 мск он «вел себя агрессивно, неадекватно, размахивал руками, громко кричал, выражался нецензурной бранью, хватал проходящих мимо граждан за одежду, провоцировал конфликт, на замечания не реагировал, выражая явное неуважение к обществу», цитирует «Радио Свобода» материалы дела. Об обысках и изъятии документов и телефона в них ничего не сказано. Наимжону Икромову назначили 15 суток ареста, но, где он их отбывает, неизвестно: адвокат и родственники не смогли его найти в изоляторах Сургута.

Нападение с ножом на прохожих в Сургуте. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Нападение в Сургуте произошло утром 19 августа, вооруженный ножом человек набросился на прохожих в центре города. Пострадали семь человек, нападавший был застрелен. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на убийство. В сообщениях СК имя нападавшего не называется, уточняется только то, что речь идет о гражданине 1998 года рождения.

По данным портала SITE, отслеживающего публикации экстремистов в социальных сетях, запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространила видеообращение нападавшего. На видео он назван Масаудом аль-Сургути.

О том, что нападавшим был 19-летний Артур Гаджиев, писала 22 августа «Новая газета». Также об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора Сургутского политехнического колледжа Татьяну Шутову, где учился Гаджиев.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: теракт , Сургут , нападение
Главное
ФСБ начала проверку закупок Крымской железной дороги Бизнес
Материалы по теме
ИГ опубликовала видеообращение напавшего на людей в Сургуте боевика Общество
В Сети появилось видео убийства устроившего резню в Сургуте Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Сургуте Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку