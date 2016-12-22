СМИ сообщили о расследовании нападения в Сургуте как теракта

Следствие рассматривает версию теракта в Сургуте как основную, хотя дело заведено по статье о покушении на убийство. Двоим задержанным предъявлены обвинения в пособничестве в теракте, узнало «Радио Свобода»

Фото: Александр Кулаковский / URA.RU / РИА Новости

Правоохранительные органы, расследующие нападение на прохожих в Сургуте, «скорее всего» рассматривают версию теракта как основную. 20 августа, на следующий день после нападения, по подозрению в причастности было задержано не менее десяти человек, двум из них предъявлены обвинения в пособничестве в совершении теракта. Об этом «Радио Свобода» рассказали источники, близкие к следствию, а также собеседники в мусульманской общине города.

Обвинения, по данным издания, предъявлены знакомым предполагаемого нападавшего Артура Гаджиева — Ильнару и Усману, лезгинам родом из Дагестана. Источники издания заявили, что эти два человека разделяли взгляды Артура.

Также в рамках расследования задержали 19-летнего уроженца Таджикистана Наимжона Икромова. Его младший брат Шахзор рассказал изданию, что тот учился на одном курсе с Гаджиевым, но не общался с ним. Дома у Икромовых провели обыски, сотрудники правоохранительных органов (по данным издания, речь идет о сотрудниках местного МВД) «положили всех лицом в пол, слегка поколотив». Они забрали документы, телефоны и брата, через пару часов полицейские вернулись и попросили родителей подписать некие документы. Спустя сутки сам Наимжон связался со своим знакомым и попросил его найти адвокатов. Он заявил, что его «мучают, хотят депортировать». Защитником Икромова стал адвокат Сеймур Ханкишиев, но он рассказал «Радио Свобода», что не смог встретиться с подзащитным.

Пока адвокат искал подзащитного, Икромова отвезли в суд и осудили за агрессивное поведение в общественном месте. 20 августа в 15:00 мск он «вел себя агрессивно, неадекватно, размахивал руками, громко кричал, выражался нецензурной бранью, хватал проходящих мимо граждан за одежду, провоцировал конфликт, на замечания не реагировал, выражая явное неуважение к обществу», цитирует «Радио Свобода» материалы дела. Об обысках и изъятии документов и телефона в них ничего не сказано. Наимжону Икромову назначили 15 суток ареста, но, где он их отбывает, неизвестно: адвокат и родственники не смогли его найти в изоляторах Сургута.

Нападение в Сургуте произошло утром 19 августа, вооруженный ножом человек набросился на прохожих в центре города. Пострадали семь человек, нападавший был застрелен. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на убийство. В сообщениях СК имя нападавшего не называется, уточняется только то, что речь идет о гражданине 1998 года рождения.

По данным портала SITE, отслеживающего публикации экстремистов в социальных сетях, запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространила видеообращение нападавшего. На видео он назван Масаудом аль-Сургути.

О том, что нападавшим был 19-летний Артур Гаджиев, писала 22 августа «Новая газета». Также об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора Сургутского политехнического колледжа Татьяну Шутову, где учился Гаджиев.