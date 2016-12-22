Путин назвал «хронической» проблему контрафакта в легкой промышленности

Владимир Путин заявил, что спустя четыре года после принятия мер по борьбе с контрафактом он все еще занимает 33% от рынка легкой промышленности. Это несет «явную угрозу гражданам», уверен президент

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин заявил о «неубедительных» темпах снижения доли контрафакта в легкой промышленности. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам Путина, с 2013 года доля незаконно произведенного и незаконно ввезенного товара составляла 39% (около 1,1 трлн руб.), а в 2017 году — 33% (860 млрд руб.). «Динамика за три года, конечно, неубедительная», — заявил президент.

По словам Путина, незаконно поставленные товары «обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле», а также «несут явную угрозу» гражданам. Многие из проблем в легкой промышленности, в том числе и борьба с контрафактом, носят «хронический характер», заявил президент.

По мнению Путина, ресурс для развития легкой промышленности заключается в зачистке рынка от «сомнительной продукции».

Ранее Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров представила доклад о развитии глобальной теневой экономики. Россия, как выяснилось, обладает одной из крупнейших теневых экономик. Ее объем составляет 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП России за 2017 год. Показатель теневой экономики в России почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Обогнали Россию по объемам теневой экономики только Украина (46% от ВВП), Нигерия (48% ВВП) и Азербайджан (67% ВВП).

В докладе говорится, что на состояние российской теневой экономики влияют три фактора: контроль за коррупцией, «демократическая ответственность» и рост ВВП.