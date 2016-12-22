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«Дождь» узнал о резиденции для Путина на «вилле Шерлока Холмса» в Выборге
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«Дождь» узнал о резиденции для Путина на «вилле Шерлока Холмса» в Выборге
Политика, 10:32
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«Дождь» узнал о резиденции для Путина на «вилле Шерлока Холмса» в Выборге
На острове вблизи Выборга в Ленинградской области, на территории старинной усадьбы, где снимался фильм о Шерлоке Холмсе, построена резиденция. Источники «Дождя» посчитали, что она предназначена для отдыха Владимира Путина

В Ленинградской области, на острове Лодочном вблизи Выборга, построена резиденция, которая, по информации источников телеканала «Дождь», предназначена для отдыха президента Владимира Путина.

Близкий к администрации Выборга источник телеканала рассказал, что президент уже побывал там. «После 2010 года там начали строить дачу Путина. Он отдыхал на ней как минимум один раз. Возил его туда в том числе бывший глава района Георгий Порядин», — рассказал собеседник телеканала.

Кадр из фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Двадцатый век начинается» (Фото: Ленфильм)

По информации «Дождя», речь идет о старинной усадьбе — вилле Селлгрена, которая является объектом культурного наследия. Она известна тем, что была использована для съемок фильма о Шерлоке Холмсе, причем дважды.

По словам местных жителей, до 2010 года усадьба находилась «в весьма обветшалом состоянии», но позже на ее территории начался масштабный ремонт и проход к вилле закрыли. «Дождь» ссылается на свидетельства местных жителей и пользователей социальных сетей, которые рассказывали о стройке и благоустройстве территории вокруг виллы.

Эскиз интерьера усадьбы (Фото: форум «Окрестности Петербурга»)

«Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента. По данным Росреестра, все постройки на территории предполагаемой резиденции сейчас принадлежит компании «Север». До 2014 года она принадлежала главе Балтийской медиагруппы Олегу Руднову», — говорится в публикации.

Олег Руднов, которого «Коммерсантъ» называл давним знакомым Путина еще со времени выборов мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в 1996 году, умер в 2015 году. Компания «Север», которая владеет особняками на Лодочном, перешла его сыну Сергею. Кроме того, отмечает телеканал, у него в пользовании находится вся территория острова и значительная часть соседнего полуострова Лиханиеми — всего 108 га.

Вид усадьбы до реконструкции (Фото: форум «Окрестности Петербурга»)

Официального подтверждения этой информации нет. В администрации Ленинградской области не ответили на запрос телеканала​, заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Юрий Свиридов оставил запрос без комментариев, а в администрации Выборгского района «Д​ождю» ответили, что участок находится в частной собственности, районны​е власти не располагают информацией о том, посещал ли ее Владимир Путин.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , резиденция , Выборг
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