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Politico узнал о недовольстве Трампа санкциями против России
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Politico узнал о недовольстве Трампа санкциями против России
Политика, 03:45
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Politico узнал о недовольстве Трампа санкциями против России
Президент США Дональд Трамп лично уговаривал представителей Республиканской партии в Конгрессе не голосовать за новые санкции против России и был очень огорчен тем, что документ в результате был принят
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Как сообщает Politico, Трамп лично уговаривал главу комитета по международным делам Сената США Боба Коркера не принимать законопроект об антироссийских санкциях, сообщили три собеседника издания. Глава Белого дома объяснял, что документ может серьезно навредить его деятельности на посту президента. И он был очень расстроен после того, как Коркер ответил, что в любом случае обе палаты Конгресс проголосуют за санкции.

Обсуждал Трамп этот вопрос и с другими конгрессменами, в том числе Митчем Макконнеллом, но и в этом случае не добился понимания.

Впрочем, как отмечает издание, вопрос антироссийских санкций – не единственная проблема во взаимоотношениях президента с соратниками по партии в Конгрессе. Другие спорные моменты – отношение парламентариев к программе Obamacare и к планам Трампа выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Представитель Белого дома Линдсей Уолтерс отказалась комментировать общение Трампа с членами Конгресса. Она подчеркнула, что президент намерен работать вместе с парламентариями в вопросах налогообложения, а также укрепления вооруженных сил.

Антироссийские санкции были приняты подавляющим большинством членов Конгресса. 2 августа документ подписал Трамп.

Москва в ответ на действия США объявила о сокращении общей численности персонала американских дипломатических представительств в России, а также лишила представителей посольства Соединенных Штатов возможности пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складом на юге столицы.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Конгресс США , Дональд Трамп , Санкции
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