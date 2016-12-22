Прямая линия президента пройдет после Дня России

Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Традиционная прямая линия президента может состояться 15 июня, рассказали источники РБК. В этом году она будет смещена на два месяца позже обычного.

Ежегодная прямая линия президента запланирована на 15 июня, рассказали РБК два источника, близкие к Кремлю, источник на одном из федеральных каналов, собеседник, знакомый с ходом организации мероприятия, и подтвердил федеральный чиновник. По словам источников РБК, дата 15 июня пока день является основной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату.

Подготовка ведется уже несколько недель, в частности, идет подбор граждан, которые будут приглашены в студию, где президент ответит на вопросы, сказали два собеседника, близкие к Кремлю. Источник на одном из федеральных каналов добавил, что идет планирование, из каких регионов будет осуществляться прямое включение с участием граждан. Предположительно, включения будут из региона Байкала и Калининградской области, отметил собеседник.

О том, что прямая линия в этом году пройдет не в апреле, как это было в последние несколько лет, а будет перенесена, в конце марта заявлял Песков. Позже «Коммерсантъ» сообщил, что общение Путина с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков связывал перенос прямой линии с нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта.

Песков заявил, что «эта версия не имеет правдоподобного вида вообще», поскольку решение о более позднем сроке было принято «наверное, два месяца тому назад, задолго до этих акций». «Никакой здесь идеологической или иной подоплеки нет», — сказал пресс-секретарь Путина.

Прямая линия президента проводится с 2001 года. В последние годы она проходит в столичном Гостином дворе. Путин отвечает на вопросы приглашенных в студию, звонки и смс-сообщения на горячую линию, также во время мероприятия проходят прямые включения из различных регионов страны.

По данным Mediascope (ранее TNS Russia), в 2014 году рейтинг передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» составлял 10,4%, ее посмотрело чуть более 7 млн человек. В 2015 году показатели были выше: рейтинг поднялся до 12,2%, аудитория составила 8,3 млн человек. В 2016 году охват снизился до 7,1 млн зрителей, рейтинг вернулся на уровень 2014 года – 10,3%. Авторами исследования учитывалась аудитория в возрасте от четырех лет в городах с населением более 100 тыс. человек и телеканалы «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24» и «Мир» (кроме 2014 года).

С учетом того, что прямая линия состоится в предвыборный год, президент должен обозначить основные содержательные моменты будущей кампании — как должна развиваться политическая система, что будет с экономикой, как будет выглядеть новая команда, считает политолог Дмитрий Орлов. Путин может ответить прямо на вопрос об участии в президентских выборах или хотя бы не исключить этого, полагает эксперт. Но даже если таких заявлений не будет, «ключевые векторы будущей кампании» президент не обозначить не может, говорит Орлов.

