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Прямая линия президента пройдет после Дня России

Владимир Путин

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Традиционная прямая линия президента может состояться 15 июня, рассказали источники РБК. В этом году она будет смещена на два месяца позже обычного.

Ежегодная прямая линия президента запланирована на 15 июня, рассказали РБК два источника, близкие к Кремлю, источник на одном из федеральных каналов, собеседник, знакомый с ходом организации мероприятия, и подтвердил федеральный чиновник. По словам источников РБК, дата 15 июня пока день является основной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату.

Подготовка ведется уже несколько недель, в частности, идет подбор граждан, которые будут приглашены в студию, где президент ответит на вопросы, сказали два собеседника, близкие к Кремлю. Источник на одном из федеральных каналов добавил, что идет планирование, из каких регионов будет осуществляться прямое включение с участием граждан. Предположительно, включения будут из региона Байкала и Калининградской области, отметил собеседник.

О том, что прямая линия в этом году пройдет не в апреле, как это было в последние несколько лет, а будет перенесена, в конце марта заявлял Песков. Позже «Коммерсантъ» сообщил, что общение Путина с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков связывал перенос прямой линии с нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта.

Песков заявил, что «эта версия не имеет правдоподобного вида вообще», поскольку решение о более позднем сроке было принято «наверное, два месяца тому назад, задолго до этих акций». «Никакой здесь идеологической или иной подоплеки нет», — сказал пресс-секретарь Путина.

Прямая линия президента проводится с 2001 года. В последние годы она проходит в столичном Гостином дворе. Путин отвечает на вопросы приглашенных в студию, звонки и смс-сообщения на горячую линию, также во время мероприятия проходят прямые включения из различных регионов страны.

По данным Mediascope (ранее TNS Russia), в 2014 году рейтинг передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» составлял 10,4%, ее посмотрело чуть более 7 млн человек. В 2015 году показатели были выше: рейтинг поднялся до 12,2%, аудитория составила 8,3 млн человек. В 2016 году охват снизился до 7,1 млн зрителей, рейтинг вернулся на уровень 2014 года – 10,3%. Авторами исследования учитывалась аудитория в возрасте от четырех лет в городах с населением более 100 тыс. человек и телеканалы «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24» и «Мир» (кроме 2014 года).

С учетом того, что прямая линия состоится в предвыборный год, президент должен обозначить основные содержательные моменты будущей кампании — как должна развиваться политическая система, что будет с экономикой, как будет выглядеть новая команда, считает политолог Дмитрий Орлов. Путин может ответить прямо на вопрос об участии в президентских выборах или хотя бы не исключить этого, полагает эксперт. Но даже если таких заявлений не будет, «ключевые векторы будущей кампании» президент не обозначить не может, говорит Орлов.
  

Теги
Владимир Путин, Кремль, прямая линия
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