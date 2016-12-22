МВД не нашло нарушений закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву

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ГУ МВД по Москве проверило факты из расследования ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон» и не нашло нарушений закона, гласит ответ замминистра МВД на запрос депутата Валерия Рашкина. Это первый ответ из силового ведомства по существу запроса

Нарушений нет

По поручению министра внутренних дел России ГУ МВД по Москве проверило жалобы на возможные противоправные действия, связанные с передачей недвижимого имущества «близкого к премьер-министру» фонду «Соцгорпроект». В ходе проверки «нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено», говорится в ответе замминистра МВД Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина (письмо имеется в редакции РБК).

Рашкин 17 марта послал запросы главам силовых ведомств с требованием проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. Он ссылался на интерес общественного движения «Городской контроль» к расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального насчет «тайной недвижимости» премьера. «Более 13 млн граждан России посмотрели и ознакомились с документами коррупционной деятельности» главы правительства, говорилось в обращении движения к депутату.

Ранее Рашкину пришли ответы из других силовых ведомств, однако в них ничего конкретного сказано не было.

12 апреля замглавы Следственного комитета России (СКР) Илья Лазутов в ответном письме Рашкину указал, что, согласно федеральному закону о прок​​уратуре, надзор за исполнением законов органами управления и руководителями НКО отнесен к компетенции прокуратуры. CКР перенаправил запрос в Генпрокуратуру. Поступившее в надзорное ведомство обращение через месяц было «возвращено в СКР как ошибочно направленное».

А в конце апреля депутату пришел насчет его запроса ответ из ФСБ под грифом «для служебного пользования». «Информации по вопросу там чуть менее, чем ноль», — отмечал по поводу этого засекреченного послания Рашкин. «Я еще раз убедился, что все связанное с коррупцией в высших эшелонах власти для СКР, ФСБ, Генпрокуратуры и других силовиков — это табу, вместо расследования фактов все футболят запрос друг другу», — говорил он РБК.

РБК ожидает комментарий ФБК насчет ответа МВД депутату.

В заявлении Рашкина не были указаны предполагаемые эпизоды коррупции, а только дана ссылка на фильм ФБК «Он вам не Димон», отметил замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов. «Можно предположить, что проверка как и ответ были формальными. Желания обострять историю у МВД нет, на формальное заявление дан такой же формальный ответ. В заявлении депутат должен был написать, кто и кому дал взятку, какие документальные свидетельства преступления есть», — объяснил он. Шуманов полагает, что для проверки данных ФБК основания есть, а вот для возбуждения дела оснований нет.

Теперь наконец сформулирована официальная позиция силовых органов — нарушений в передаче имущества фонду «Соцгоспроекты» нет, прокомментировал РБК политолог Константин Калачев. «Ответ предсказуемый, но по существу. Очевидно же было, что доказать ничего из обвинений ФБК не получится. Юридически все чисто», — добавил он.

Политолог Николай Миронов считает, что у премьера и других представителей элиты правовой статус в реальности сильно отличается от статуса обычного человека. «Они де факто подсудны только президенту, что напоминает средневековый царский двор — только царь имел право судить своих бояр», — рассуждает Миронов. Кроме того, указывает эксперт, Медведев — бывший президент. По закону и после ухода в отставку его будет тяжело привлечь к ответственности даже при наличии прямых улик.

Сделка с Усмановым

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, где говорилось​​ о резиденциях, фермах и виноградниках, которые, как утверждают авторы расследования, фактически принадлежат Медведеву. Общая стоимость недвижимости и земли премьера, о которой узнал ФБК, составила, по оценкам фонда, 70 млрд руб. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сразу после выхода расследования заявила, что фил​​ьм ФБК «носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит». Медведев назвал расследование Навального «компотом». Расследование стало поводом для массовых антикоррупционных акций в городах России, крупнейших за последние годы. Большинство депутатов Госдумы проголосовали против того, чтобы провести расследование фактов из фильма «Он вам не Димон», и не поддержали соответствующее протокольное поручение, подготовленное КПРФ.

В расследовании ФБК среди прочего утверждалось, что основатель USM Holdings Алишер Усманов безвозмездно — «в качестве взятки» — в 2010 году передал землю площадью 4,3 га и дом в подмосковном поселке Знаменское на Рублевке Фонду поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект»), который «организован и управляется Медведевым». Фонд возглавляет Илья Елисеев, однокурсник Медведева, в момент сделки президента России. «Сырьевой олигарх, один из богатейших российских бизнесменов подарил околомедведевскому фонду необыкновенно дорогую усадьбу на Рублевке. Мы прекрасно понимаем, что значит такой подарок: это взятка. Никакого другого объяснения, почему олигарх кому-то дарит поместье за 5 млрд [руб.], быть не может», — говорится в фильме ФБК «Он вам не Димон».

ФБК попросил СКР возбудить уголовное дело в отношении Медведева и Усманова по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки).

Как рассказал РБК участник сделки, Усманов передал активы на $50 млн фонду «Соцгоспроект» не даром, а в рамках сделки с «Группой Ист Инвест» Ильи Гаврилова.

Когда Усманов решил расширить свою резиденцию за счет земель Гаврилова, тот попросил мил​лиардера договориться об этом с Елисеевым. Как выяснилось, у них был общий девелоперский проект с расчетом на этот участок. ​​Усманов в итоге с Елисеевым договорился. Согласно договору купли-продажи, с которым ознакомилось РБК, «Группа Ист Инвест» получила от миллиардера 60 млн руб. за землю, что равняется ее кадастровой стоимости. Реальная же цена участка в Успенском может составлять 420–720 млн руб., подсчитал РБК. Как отмечал генеральный директор «Гео Девелопмент» Максим Лещев, в то время участки часто продавали по кадастровой стоимости «для оптимизации налогов».

В середине апреля Усманов подал иск к Навальному, в котором потребовал у него опровергнуть информацию из различных расследований ФБК, в том числе про Медведева. Рассмотрение иска по существу в Люблинском суде Москвы назначено на 30 мая. Перед иском Усманов записал два видеролика с обращением к оппоненту.