Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
МВД не нашло нарушений закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву 18:30 Миронов рассказал о разговоре с Путиным по поводу Серебренникова 17:58 Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации 17:36 В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм 16:45 Киев отчитался о самой «масштабной операции против коррупции» 18:19 Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России 16:25 Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет 14:02 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России 13:46 Суд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Юревича 17:29 Матвиенко допустила наказание родителей за участие детей в митингах 15:35 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину 17:34 Путин призвал президента Македонии к конституционному разрешению кризиса 14:43 Задержан вице-губернатор Краснодарского края 10:47
Лента новостей 18:43 МСК
Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети Политика, 18:07 Комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение по снижению добычи Экономика, 18:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  18:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,57 EUR НАЛ. 63,28 63,30 Миронов рассказал о разговоре с Путиным по поводу Серебренникова Общество, 17:58 Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере Политика, 17:54 Депутаты Госдумы попросят ОБСЕ осудить блокировку «ВКонтакте» на Украине Политика, 17:49 Путин вручил награды сдержавшим атаку 300 боевиков спецназовцам Политика, 17:42 Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации Общество, 17:36 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину Политика, 17:34 Суд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Юревича Политика, 17:29 «Спартак» заплатит 1 млн рублей за разгром стадиона в Туле Спорт, 17:24 Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию Экономика, 17:11 «Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян Технологии и медиа, 17:10 «Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода Бизнес, 17:08 Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 года условно Политика, 16:57 Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга Общество, 16:54 Суд Испании приговорил Месси к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов Спорт, 16:46 В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм Бизнес, 16:45 Лягушка в кипятке: как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова» Александр Морозов политолог Мнение, 16:35 Фридман прокомментировал мировое соглашение с газетой «Ведомости» Технологии и медиа, 16:34 Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина Общество, 16:29 В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг Общество, 16:27 Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России Общество, 16:25 На «Зенит Арене» полностью демонтировали газон Спорт, 16:21 Гильдия театральных режиссеров выступила с поддержкой Серебренникова Общество, 16:18 Володин сделал замечание депутатам фразой «Меньше слов — меньше срок» Политика, 16:17 Неспортивное поведение: почему популярная франшиза теряет партнеров Свое дело, 16:15 Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей Общество, 15:53
МВД не нашло нарушений закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву
Материалы по теме В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. В ФБК заявили об отказе в помещении для штаба Навального во Владивостоке ФБК заявил о возбуждении дела о реабилитации нацизма из-за коллажа
18:30
Владимир Дергачев
МВД не нашло нарушений закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву
Фото: Free Wind /  Lori
ГУ МВД по Москве проверило факты из расследования ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон» и не нашло нарушений закона, гласит ответ замминистра МВД на запрос депутата Валерия Рашкина. Это первый ответ из силового ведомства по существу запроса

Нарушений нет

По поручению министра внутренних дел России ГУ МВД по Москве проверило жалобы на возможные противоправные действия, связанные с передачей недвижимого имущества «близкого к премьер-министру» фонду «Соцгорпроект». В ходе проверки «нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено», говорится в ответе замминистра МВД Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина (письмо имеется в редакции РБК).

Рашкин 17 марта послал запросы главам силовых ведомств с требованием проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. Он ссылался на интерес общественного движения «Городской контроль» к расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального насчет «тайной недвижимости» премьера. «Более 13 млн граждан России посмотрели и ознакомились с документами коррупционной деятельности» главы правительства, говорилось в обращении движения к депутату.

Ранее Рашкину пришли ответы из других силовых ведомств, однако в них ничего конкретного сказано не было.

12 апреля замглавы Следственного комитета России (СКР) Илья Лазутов в ответном письме Рашкину указал, что, согласно федеральному закону о прок​​уратуре, надзор за исполнением законов органами управления и руководителями НКО отнесен к компетенции прокуратуры. CКР перенаправил запрос в Генпрокуратуру. Поступившее в надзорное ведомство обращение через месяц было «возвращено в СКР как ошибочно направленное».

А в конце апреля депутату пришел насчет его запроса ответ из ФСБ под грифом «для служебного пользования». «Информации по вопросу там чуть менее, чем ноль», — отмечал по поводу этого засекреченного послания Рашкин. «Я еще раз убедился, что все связанное с коррупцией в высших эшелонах власти для СКР, ФСБ, Генпрокуратуры и других силовиков — это табу, вместо расследования фактов все футболят запрос друг другу», — говорил он РБК.

РБК ожидает комментарий ФБК насчет ответа МВД депутату.

В заявлении Рашкина не были указаны предполагаемые эпизоды коррупции, а только дана ссылка на фильм ФБК «Он вам не Димон», отметил замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов. «Можно предположить, что проверка как и ответ были формальными. Желания обострять историю у МВД нет, на формальное заявление дан такой же формальный ответ. В заявлении депутат должен был написать, кто и кому дал взятку, какие документальные свидетельства преступления есть», — объяснил он. Шуманов полагает, что для проверки данных ФБК основания есть, а вот для возбуждения дела оснований нет.

Теперь наконец сформулирована официальная позиция силовых органов — нарушений в передаче имущества фонду «Соцгоспроекты» нет, прокомментировал РБК политолог Константин Калачев. «Ответ предсказуемый, но по существу. Очевидно же было, что доказать ничего из обвинений ФБК не получится. Юридически все чисто», — добавил он.

Политолог Николай Миронов считает, что у премьера и других представителей элиты правовой статус в реальности сильно отличается от статуса обычного человека. «Они де факто подсудны только президенту, что напоминает средневековый царский двор — только царь имел право судить своих бояр», — рассуждает Миронов. Кроме того, указывает эксперт, Медведев — бывший президент. По закону и после ухода в отставку его будет тяжело привлечь к ответственности даже при наличии прямых улик.

Сделка с Усмановым

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, где говорилось​​ о резиденциях, фермах и виноградниках, которые, как утверждают авторы расследования, фактически принадлежат Медведеву. Общая стоимость недвижимости и земли премьера, о которой узнал ФБК, составила, по оценкам фонда, 70 млрд руб. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сразу после выхода расследования заявила, что фил​​ьм ФБК «носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит». Медведев назвал расследование Навального «компотом». Расследование стало поводом для массовых антикоррупционных акций в городах России, крупнейших за последние годы. Большинство депутатов Госдумы проголосовали против того, чтобы провести расследование фактов из фильма «Он вам не Димон», и не поддержали соответствующее протокольное поручение, подготовленное КПРФ.

В расследовании ФБК среди прочего утверждалось, что основатель USM Holdings Алишер Усманов безвозмездно — «в качестве взятки» — в 2010 году передал землю площадью 4,3 га и дом в подмосковном поселке Знаменское на Рублевке Фонду поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект»), который «организован и управляется Медведевым». Фонд возглавляет Илья Елисеев, однокурсник Медведева, в момент сделки президента России. «Сырьевой олигарх, один из богатейших российских бизнесменов подарил околомедведевскому фонду необыкновенно дорогую усадьбу на Рублевке. Мы прекрасно понимаем, что значит такой подарок: это взятка. Никакого другого объяснения, почему олигарх кому-то дарит поместье за 5 млрд [руб.], быть не может», — говорится в фильме ФБК «Он вам не Димон».

ФБК попросил СКР возбудить уголовное дело в отношении Медведева и Усманова по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки).

Как рассказал РБК участник сделки, Усманов передал активы на $50 млн фонду «Соцгоспроект» не даром, а в рамках сделки с «Группой Ист Инвест» Ильи Гаврилова.

Когда Усманов решил расширить свою резиденцию за счет земель Гаврилова, тот попросил мил​лиардера договориться об этом с Елисеевым. Как выяснилось, у них был общий девелоперский проект с расчетом на этот участок. ​​Усманов в итоге с Елисеевым договорился. Согласно договору купли-продажи, с которым ознакомилось РБК, «Группа Ист Инвест» получила от миллиардера 60 млн руб. за землю, что равняется ее кадастровой стоимости. Реальная же цена участка в Успенском может составлять 420–720 млн руб., подсчитал РБК. Как отмечал генеральный директор «Гео Девелопмент» Максим Лещев, в то время участки часто продавали по кадастровой стоимости «для оптимизации налогов».

В середине апреля Усманов подал иск к Навальному, в котором потребовал у него опровергнуть информацию из различных расследований ФБК, в том числе про Медведева. Рассмотрение иска по существу в Люблинском суде Москвы назначено на 30 мая. Перед иском Усманов записал два видеролика с обращением к оппоненту. 

Теги
Алексей Навальный, ФБК, ГУ МВД по Москве, Дмитрий Медведев
Другие материалы РБК
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
В России названы лучшие футболист, тренер и судья года
«Подбрасывало от страха»: зрители оценили продолжение сериала
В Москве появился новый вид дорожного патруля
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку