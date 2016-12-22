Путин призвал президента Македонии к конституционному разрешению кризиса

Георге Иванов и Владимир Путин Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле президента Македонии Георге Иванова. На прошлой неделе Иванов сделал шаг к разрешению многомесячного кризиса в стране, допустив прозападные партии к формированию правительства

Встреча российского президента с президентом Македонии состоялась утром в среду, 24 мая.

Иванов находится в Москве с рабочим визитом, приуроченным к награждению его Премией имени патриарха Алексия II. Награду, выдаваемую за укрепление духовных, экономических и политических связей православных народов, Иванов получил вечером 23 мая из рук патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

В ходе переговоров Путин подчеркнул, что президент Македонии находится в Москве в день памяти святых Кирилла и Мефодия, которые сыграли решающую роль в истории как русской, так и македонской культуры. Кроме того, российский президент отметил «позитивные подвижки в экономической сфере» между двумя странами и пожелал успехов в разрешении политической ситуации. «Уверен, что ваш опыт, ваше влияние и ваш авторитет будут этому способствовать», — заявил Путин Иванову (цитата по «Интерфаксу»). Накануне Кремль выпустил сообщение, в котором пояснил, что президенты двух стран должны обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также «обменяться мнениями по ситуации в Балканском регионе».

Путин также пожелал Иванову, чтобы внутриполитическая ситуация в Македонии «развивалась в соответствии с Конституцией и демократическим способом».

В настоящий момент каждая из шести стран Западных Балкан находится в состоянии политического кризиса. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Македонии. После десяти лет правления консервативной партии «Внутренняя македонская революционная организация» (ВМРО), от которой Иванов восемь лет назад баллотировался в президенты в первый раз, на фоне манифестаций, правительство вынуждено было в декабре 2016 года провести досрочные парламентские выборы.

После выборов ВМРО и оппозиционные социал-демократы (СДСМ) получили примерно равные по величине фракции, но коалицию удалось сформировать все же социалистам, которые выступают за предоставление больших прав албанскому меньшинству. Консерваторы организовали массовые демонстрации, в результате одной из них, 27 апреля, толпа смогла ворваться в здание парламента и избить депутатов.

Протестующие в здании парламента Македонии Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Поскольку Македония является парламентской республикой, полномочия президента формально являются церемониальными, но на деле именно глава государства решает, кому дать мандат на формирование правительства. Иванов представляет ВМРО и лишь 17 мая, спустя полгода после выборов, предоставил мандат лидеру социал-демократов Зорану Заеву.

По словам Заева, у Македонии «нет альтернатив, кроме членства в ЕС и НАТО», хотя он также намерен развивать экономическое сотрудничество с Россией. В ходе церемонии вручения мандата он пообещал гарантировать суверенитет и территориальную целостность Македонии, ранее консерваторы и лично Иванов обвиняли его в стремлении развалить страну, предоставив больше прав албанцам. Российский МИД в заявлениях по ситуации в Македонии призывает к внутринациональному диалогу и требует не допустить внешнего воздействия на конфликт, обвиняя Запад в поддержке «великоалбанских настроений».

​Македония является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2012 года и кандидатом на вступление в НАТО с 1999 года. В марте 2017 года глава Европейской службы внешних связей (EEAS) Федерика Могерини посетила страны Западных Балкан. После встречи с Ивановым в Скопье она подчеркнула: отказ давать победившей партии право формировать правительство нарушает демократический дух. Могерини признала, что евроинтеграция региона тормозит, призвав власти Македонии продолжить путь навстречу Брюсселю.

Накануне, 23 мая, специальный советник Могерини Натали Точчи выступила в Москве на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай». По словам Точчи, турне, проведенное Могерини по Балканам, — это необходимая на данном этапе демонстрация приверженности ЕС сотрудничеству со странами региона​.

Уже вечером 24 мая Могерини организует в Брюсселе неформальный ужин для глав правительств западнобалканских стран. В мероприятии должен принять участие и временный премьер Македонии Эмил Дмитриев, представитель ВМРО.