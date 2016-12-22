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«Ростех» задумался о продаже пакета акций производителя «Арматы»
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14:05
Инна Сидоркова
«Ростех» задумался о продаже пакета акций производителя «Арматы»
«Ростех» начал поиски инвестора для «Уралвагонзавода». Источники РБК утверждают, что это может быть концерн «Калашников». В результате на его базе будет сформирован многопрофильный военно-промышленный холдинг
Патриотичный инвестор

«Ростех» ищет инвестора для принадлежащей ему корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).Об этом РБК сообщили высокопоставленный чиновник Минпромторга, источник в «Ростехе», а также источник, близкий к руководству УВЗ.

Поиск инвестора для одного из крупнейших российских производителей вагонов и танков обсуждается не первый месяц, сообщил источник в «Ростехе». Это подтвердил собеседник РБК, близкий к руководству УВЗ. Он добавил, что в качестве основного претендента рассматривается концерн «Калашников».

Концерн «Калашников» на 51% принадлежит «Ростеху», на 49% — «Транскомплектхолдингу» (ТКХ), владельцем которого, является «ТХК-ИНВЕСТ», следует из данных «Спарк-Интерфакса». Собственниками «ТКХ-ИНВЕСТ» являются Алексей Криворучко (50%), Искандар Махмудов (25%) и Андрей Бокарев (25%). В конце апреля «Ростех» принял решение продать еще 26% минус акцию из своей доли Криворучко и Бокареву. Таким образом, после оформления этой сделки частным инвесторам будет принадлежать 75% минус одна акция, а «Ростеху» — блокирующий пакет.

Схема сделки по продаже акций УВЗ будет аналогична той, по которой происходит сейчас продажа самого «Калашникова», отметил источник в Минпромторге: «Ростех» оставит себе блокирующий пакет (25% плюс одну акцию), а остальное отдаст в руки «патриотичных хороших инвесторов». ​

Другой источник РБК в УВЗ полагает, что ключевая роль в процессе поиска инвестора для завода отводится фигуре Андрея Бокарева. Собеседник напомнил, что Бокарев на хорошем счету у президента Владимира Путина. Ранее Путин назвал работу бизнесмена «эффективной». Он отметил, что Бокарев добился хороших показателей «Калашникова». «Он вполне такой исправный российский предприниматель, эффективно работающий. Концерн поставил, в общем, на такую хорошую позицию», — сказал президент в конце апреля этого года во время посещения рыбинского предприятия «Вымпел», часть акций которого также может перейти во владение «Калашникова».

РБК ожидает ответа от представителя Бокарева о том, претендует ли он на покупку акций УВЗ.

Источник РБК из «Ростеха» отметил, что инвесторов у УВЗ может быть несколько.

Кто такой Андрей Бокарев

В 2017 году Андрей Бокарев занял 52-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,7 млрд. По словам источника РБК в Минобороны, 50-летний бизнесмен является близким другом министра обороны Сергея Шойгу.

Среди активов Бокарева — доли в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (он ежегодно поставляет «РЖД» до 70% продукции), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп». С конца 1990-х годов предприниматель участвует в большинстве проектов бизнесмена Искандара Махмудова и считается его младшим партнером. Одной из самых громких сделок партнеров в последние годы — консолидация 100% акций «Мосметростроя» в 2014 году, как раз к началу масштабной программы строительства московского метро.

В 2014 году компании «Трансмашхолдинга» победили в тендерах на поставку вагонов и ремонт подвижного состава Московского метрополитена на общую сумму более $7 млрд. В 2015 году Бокарев и Махмудов возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа».

В апреле этого года Сергей Чемезов, комментируя увеличение доли частных инвесторов в концерне «Калашников», сообщил, что Бокарев может приобрести акции и другого холдинга Ростеха. «Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать», — сказал глава госкорпорации.

В «Ростехе» не стали комментировать РБК информацию о поиске инвестора для «Уралвагонзавода» и опровергли переговоры с Бокаревым. ​

Выгодный актив

Источники РБК не стали называть причину, по которой было принято решение о передаче УВЗ в частные руки. При этом собеседник РБК в «Уралвагонзаводе» подчеркнул, что, «если это будет негосударственный бизнес, а частный, может быть, будут более эффективно расходоваться деньги».

«Уралвагонзавод» перешел в собственность «Ростеха» 27 декабря 2016 года, когда соответствующий указ подписал Владимир Путин. Одной из главных задач при этом называлось «финансовое оздоровление» предприятия, пояснял глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он отмечал, что у УВЗ «достаточно большие долги», которые образовались, прежде всего, из-за того, что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ), которая «сама себе покупала вагоны». Выручка «Уралвагонзавода» за 2016 года по МСФО составила 132 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб.

«Калашников» перестал быть убыточным более двух лет назад, напомнил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По итогам 2016 года выручка концерна «Калашников», по МСФО, составила 18,3 млрд руб., прибыль — 2,3 млрд руб.

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что все долги УВЗ — «виртуальны» и исчезнут, если продать «УВЗ-Логистик». В пресс-службе «Ростеха» также отметили, что сделка с «УВЗ-Логистик» окажет существенное влияние на структурирование существующего долга УВЗ. «О конкретных параметрах сделки пока говорить преждевременно, но мы ожидаем, что результат будет максимально эффективным», — сказал РБК представитель пресс-службы госкорпорации.

«Уралвагонзавод» — перспективный актив, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он согласен с тем, что долги УВЗ, о которых идет речь, «виртуальные» и большая их часть исчезнет после продажи «УВЗ-Логистик». «Кроме того, актив административно разделен — УВЗ производит как гражданскую, так и военную продукцию. С учетом этих обстоятельств актив выглядит привлекательным», — считает Мураховский.

Мураховский также подчеркнул, что УВЗ всегда конкурировал и фактически, и «медийно» с «Трансмашхолдингом», президентом и совладельцем которого является Андрей Бокарев. При этом УВЗ и ТМХ совместно владеют Тверским вагоностроительным заводом (42% и 51% соответственно).

Многопрофильная корпорация

В апреле прошлого года гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко заявлял, что к 2020 году концерн преобразуется в многопрофильный оборонный холдинг. И эта трансформация происходит довольно успешно, отметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В частности, в марте этого года «Калашников» заявил, что приобретет 33% акций новосибирского «Института прикладной физики», который занимается разработкой авиационных ракет и военных помеховых систем, чтобы «нарастить необходимые компетенции в части разработки нового вида оружия».

В апреле глава рыбинского судостроительного завода «Вымпел», производящего военные катера, Олег Белков сообщил, что акции завода передаются из «Ростеха» концерну «Калашников». Президент сказал, что против ничего не имеет. «Может, так и нужно поступить», — сказал Путин.

Продажа УВЗ «Калашникову» или его совладельцам вполне «ложится» в планы создания многопрофильного оборонного холдинга, о котором говорил Криворучко, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Если создать такой холдинг, то России будет легче конкурировать на международных рынках, отметил он.

Опрошенные РБК аналитики оценивают «Уралвагонзавод» в сумму от 150 до 300 млрд руб.

С учетом того, что корпорация непубличная, стоимость УВЗ можно оценить на основании ее финансовой отчетности за 2016 год и лишь приблизительно, пояснил РБК аналитик ивестиционной компании «Финам» Алексей Калачев. По его расчетам, на данный момент это 200-250 млрд руб.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отмечает, что стоимость подобных активов на момент продажи зависит от очень многих факторов, в том числе от позиции государства. «Одно заявление Минобороны может изменить стоимость в два-три раза», — объясняет аналитик. По его мнению, цена УВЗ — от 150 до 300 млрд руб.

При участии Светланы Бурмистровой, Филиппа Алексеенко  

Теги
Сергей Чемезов, «Калашников», Андрей Бокарев, "Уралвагонзавод", "Ростех"
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