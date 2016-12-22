Путин поменял главу рабочей группы по проблемам бизнеса

Президент Владимир Путин своим распоряжением снял Сергея Иванова из группы по проблемам бизнеса и вывел его из ее состава

В распоряжении главы государства, которое 23 октября было опубликовано на официальном портале правовой информации, говорится о том, что руководителем рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства назначен глава президентской администрации Антон Вайно, который ранее не входил в ее состав.

Возглавлявший группу до сегодняшнего дня предшественник Вайно Сергей Иванов из ее состава, наоборот, выведен.

Рабочая группа по проблемам бизнеса была создана в феврале 2016 года. Она должна была обеспечивать взаимодействие организаций предпринимателей с федеральными органами исполнительной власти. Идея создания площадки впервые прозвучала на встрече Владимира Путина с главой РСПП Александром Шохиным. Последний указывал тогда на непростые отношения бизнеса с силовыми структурами.

Сергей Иванов возглавлял администрацию президента до 12 августа 2016 года. После отставки он стал специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.