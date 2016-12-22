На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции

Мужчина с ножом напал на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в помещении радиостанции. Она получила ножевое ранение в горло и была госпитализирована

Татьяна Фельгенгауэр (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

Мужчина с ножом напал на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в помещении редакции, говорится в сообщении на сайте радиостанции.

​Журналистка получила ножевое ранение в горло и была госпитализирована. По предварительной информации врачей, непосредственной угрозы ее жизни сейчас нет. Фельгенгауэр доставили в НИИ Склифосовского.

Нападавший задержан охраной и передан в руки полиции. По информации источников РБК, перед нападением на журналистку он брызнул в лицо охраннику слезоточивым газом. Прибывшие врачи оказали охраннику медицинскую помощь на месте, в его госпитализации необходимости не было.

Источник на радиостанции сообщил РБК, что охрана на этаже, где находится редакция «Эха Москвы», «просто спит на своих сменах или сидит в другом кабинете и смотрит фильмы».

«А внизу можно пройти очень легко, достаточно позвонить со специально там установленного телефона на «Эхо» и сказать, что ты курьер. Так что удивляться стоит скорее тому, что это [нападение] не произошло раньше», — отметил собесденик РБК.

Мать раненой журналистки Елена Фельгенгауэр рассказала РБК, что «сама только что узнала» о нападении на дочь в редакции «Эха Москвы».

Источник РБК в ГУ МВД по Москве рассказал, что приоритетной является версия о личном конфликте. «Нападение на радиоведущую совершенно в результате личного конфликта», — рассказал собеседник РКБ. «Эта версия пока является приоритетной», — добавил он.

Главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский опубликовал в своем Instagram фотографию нападавшего.

https://www.instagram.com/p/BallGSInJh3/

Как рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Он также описал ход событий: «Неизвестный подошел к столику охраны, брызнул в лицо сотруднику ЧОП, прошел в помещение ньюсрум радиостанции, и совершил нападение», — рассказал он. По словам собеседника РБК, у задержанного мужчины не было при себе документов, на вид ему было около 40 лет.

Начальник управления взаимодействия со СМИ в Генпрокуратуре Александр Куренной заявил, что ведомство держит ситуацию под контролем. «Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с А.А. Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле», — написал он в своем Facebook.​

Союз журналистов России считает недопустимым нападение на журналистку «Эха Москвы», рассказал РБК секретарь организации Роман Серебряный. «Мы уже в курсе и вскоре опубликуем заявление на нашем сайте. Ждем дополнительную информацию от «Эха Москвы», — заявил Серебряный.