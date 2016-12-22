«Дождь» узнал об отставке Полтавченко после выборов президента

Источники «Дождя» рассказали, что Георгий Полтавченко является одним из самых вероятных кандидатов на увольнение среди глав регионов. Ранее его отставку уже предсказывали, однако он усидел даже во время осеннего губернаторопада

Георгий Полтавченко (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко является одним из самых вероятных кандидатов на увольнение после выборов президента в марте 2018 года, его кандидатура обсуждается чаще всего, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в администрации президента и близкого к Кремлю собеседника.

В администрации якобы недовольны плохой политической управляемостью Петербурга и чередой управленческих и хозяйственных сложностей. Одной из проблем источник назвал строительство стадиона «Санкт-Петербург Арена», ситуация с которым после прихода Полтавченко на должность губернатора не улучшилась, а стала хуже. Стадион сдали на восемь лет позже первоначального срока, а его стоимость выросла в шесть-семь раз.

Политической проблемой собеседник телеканала назвал падение рейтинга «Единой России» и самого Полтавченко из-за того, как была организована передача Исаакиевского собора Русской православной церкви. Решение было неожиданно объявлено горожанам, вызвало возмущение и неприятие, что привело к протестным митингам, в то время как рейтинг партии власти в городе и так был невысоким.

При этом источники отметили, что определенно говорить об уходе Полтавченко «всегда сложно». О подготовке к его отставке летом 2016 года РБК рассказали три источника, близких к Кремлю, депутат Госдумы, сенатор и человек, близкий к руководству ФСБ. По словам источников, Полтавченко должны были отправить в отставку после выборов в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года. Эта отставка была вписана в цикл больших кадровых перестановок в руководстве страны, рассказал тогда близкий к руководству кремлевской администрации источник.

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов, отвечая на вопрос РБК, напомнил, что полномочия губернатора Санкт-Петербурга заканчиваются в 2019 году. Кроме того, Кибитов опубликовал в своем Twitter шуточный комментарий с фотографией двух уток.

​Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о возможной отставке Полтавченко назвал кадровыми слухами. «Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — прокомментировал Песков.

Свои посты по собственному желанию покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков и губернатор Псковской области Андрей Турчак.