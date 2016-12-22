Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,76 57,32 EUR Нал. 67,98 67,37 USD Бирж. 57,49 +0,00 EUR Бирж. 67,53 -0,21 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 5874,99 -96,91 ММВБ 2065,14 -0,32% РТС 1131,64 -0,25% Brent 57,61 -0,57% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7532,56 +0,12%
«Дождь» узнал об отставке Полтавченко после выборов президента
Лента новостей
Гидрометцентр предупредил жителей Новороссийска о шторме 13:43, Общество В Генпрокуратуре назвали «вопиющим» нападение на ведущую «Эха Москвы» 13:39, Политика ESET выявила кибератаку на пользователей Mac 13:36, Общество Песков назвал «народной забавой» данные об отставке Полтавченко 13:32, Политика В Ростовской области столкнулись грузовик и автобус с детьми 13:25, Общество Бизнес-омбудсмен предложил сокращать налоги при росте их собираемости 13:22, Экономика Вильфанд заявил об окутавшем европейскую часть России «мешке холода» 13:21, Общество В Москве огласили приговор убийцам бездомных из банды «чистильщиков» 13:16, Общество На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции 13:10, Политика СМИ сообщили о предстоящей отставке трех замов главы Минэкономразвития 13:06, Экономика Мурманский губернатор пожаловалась на травлю со стороны силовиков 12:58, Политика Обострение конкуренции: что привело к дисбалансу на рынке удобрений 12:57, Партнерский материал В парке «Зарядье» назвали стоимость парковки 12:54, Общество Генпрокуратура отказала Поклонской в дополнительной проверке «Матильды» 12:51, Общество В Москве на Волгоградском проспекте такси перевернулось из-за ДТП 12:43, Общество Посол Испании назвал санкции против России временными мерами 12:40, Политика Сахарный бойкот: как нижегородка придумала сладости для похудения 12:31, Свое дело В Краснодарском крае школьник пропал на соревнованиях по ориентированию 12:29, Общество Уход или протест: как отреагируют историки на «победу» Мединского 12:28, Мнение Журналисты выбрали лучшего молодого футболиста Европы 12:26, Спорт «Дождь» узнал об отставке Полтавченко после выборов президента 12:26, Политика «Лаборатория Касперского» пообещала раскрыть исходный код своих программ 12:18, Технологии и медиа У мэра Одессы прошли обыски 12:17, Политика Суд вынес приговор убившему по неосторожности музыканта из «Любэ» 12:16, Общество Мэр Пятигорска заявил об уходе в отставку 12:11, Политика Особый подход: что такое истинная забота о клиентах 12:10, РБК и Промсвязьбанк
«Дождь» узнал об отставке Полтавченко после выборов президента
Отставки губернаторов, 12:26
0
«Дождь» узнал об отставке Полтавченко после выборов президента
Источники «Дождя» рассказали, что Георгий Полтавченко является одним из самых вероятных кандидатов на увольнение среди глав регионов. Ранее его отставку уже предсказывали, однако он усидел даже во время осеннего губернаторопада
Георгий Полтавченко (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко является одним из самых вероятных кандидатов на увольнение после выборов президента в марте 2018 года, его кандидатура обсуждается чаще всего, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в администрации президента и близкого к Кремлю собеседника.

В администрации якобы недовольны плохой политической управляемостью Петербурга и чередой управленческих и хозяйственных сложностей. Одной из проблем источник назвал строительство стадиона «Санкт-Петербург Арена», ситуация с которым после прихода Полтавченко на должность губернатора не улучшилась, а стала хуже. Стадион сдали на восемь лет позже первоначального срока, а его стоимость выросла в шесть-семь раз.

Политической проблемой собеседник телеканала назвал падение рейтинга «Единой России» и самого Полтавченко из-за того, как была организована передача Исаакиевского собора Русской православной церкви. Решение было неожиданно объявлено горожанам, вызвало возмущение и неприятие, что привело к протестным митингам, в то время как рейтинг партии власти в городе и так был невысоким.

При этом источники отметили, что определенно говорить об уходе Полтавченко «всегда сложно». О подготовке к его отставке летом 2016 года РБК рассказали три источника, близких к Кремлю, депутат Госдумы, сенатор и человек, близкий к руководству ФСБ. По словам источников, Полтавченко должны были отправить в отставку после выборов в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года. Эта отставка была вписана в цикл больших кадровых перестановок в руководстве страны, рассказал тогда близкий к руководству кремлевской администрации источник.

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов, отвечая на вопрос РБК, напомнил, что полномочия губернатора Санкт-Петербурга заканчиваются в 2019 году. Кроме того, Кибитов опубликовал в своем Twitter шуточный комментарий с фотографией двух уток.

​Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о возможной отставке Полтавченко назвал кадровыми слухами. «Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — прокомментировал Песков.

Путин примет одиннадцать уволенных им губернаторов
Политика

Свои посты по собственному желанию покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Авторы: Владислав Гордеев, Вячеслав Козлов.
Теги: отставка , администрация президента , Георгий Полтавченко
Главное
На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции Политика
Материалы по теме
Главу администрации Нижнего Новгорода отправили в отставку Политика
Путин примет одиннадцать уволенных им губернаторов Политика
Путин объяснил ротацию российских губернаторов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку