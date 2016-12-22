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В Киеве назвали условие возвращения к закупкам газа в России
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В Киеве назвали условие возвращения к закупкам газа в России
Политика, 11:14
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В Киеве назвали условие возвращения к закупкам газа в России
В нынешних условиях возвращаться к закупкам газа в России рискованно и безответственно, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион. По его словам, это можно сделать, если перенести точку учета транзита
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На вопрос о целесообразности закупок газа в России вице-премьер ​правительства Украины Владимир Кистион ответил, что это рискованно, однако возможно, если перенести точку учета транзита газа на восточную границу. Об этом он заявил в интервью изданию «Экономическая правда».

​«Никогда не говори никогда», — начал свой ответ чиновник. «При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», — продолжил Кистион.

«Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это [закупка газа в России] очень рискованно и безответственно», — резюмировал вице-премьер.​

РБК направил запрос представителю «Газпрома», но ответа пока не получил

О необходимости перенести точку учета транзита газа на границу с Россией еще в 2014 году неоднократно говорил Арсений Яценюк, возглавлявший тогда правительство страны. Кроме того, Яценюк считал, что учет транзитного газа на этой точке Украина должна проводить совместно с Евросоюзом. «Напомню, что у нас нет соглашения с европейскими партнерами о транзите газа. Фактически Россия сейчас получила в аренду украинскую газотранспортную систему, потому что есть соглашение и Россия транспортирует свой природный газ по тарифам, которые, на наш взгляд, не являются экономически обоснованными. Именно поэтому мы обратились к нашим европейским партнерам с тем, чтобы перенести точку поставок газа с западной границы на восточную», — говорил он тогда.

В июне 2017 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина готова возобновить закупки газа у «Газпрома», однако только после того, как российская госкомпания выполнит требования Стокгольмского арбитража. «Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа цена должна быть пересмотрена», — напомнил он. Пока не известно, сколько «Газпрому» понадобится времени для того, чтобы выполнить требования арбитража, отметил тогда Коболев.

Окончательное решение Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» должно быть готово в ноябре 2017 года. Промежуточное решение, которое арбитраж выпустил в 31 мая, стороны трактуют по-разному. По мнению украинской стороны, суд отменил требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту с «Нафтогазом», а также удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» по поводу пересмотра цен на газ в контракте с «Газпромом» и отменил запрет на реэкспорт газа. При подаче иска общие требования российской компании составляли $34,5 млрд без учета процентов.

При участии Тимофея Дзядко
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Украина , «Газпром» , «Нафтогаз Украины»
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