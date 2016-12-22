Собчак обвинила Навального в попытке монополизировать оппозиционность

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала постом в Instagram на выступление Алексея Навального, в котором он раскритиковал ее возможное участие в президентской предвыборной кампании

Ксения Собчак (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В своем Instagram Собчак высказала недовольство тем фактом, что Навальный не спросил ее лично, собирается ли она участвовать в президентской предвыборной кампании. «Почему ты кормишься какими-то сливами, сделанными явно ради того, чтобы, если такие мысли у меня и были, дискредитировать и утопить на старте?» — спросила телеведущая.

Собчак также не понравилось высказывание Навального, назвавшего ее взгляды людоедскими. «И с чего ты взял, что я считаю, что наши граждане ни на что не способны, кроме как пить? Где ты слышал от меня подобное? Что за популизм? Зачем присваивать мне идеи, которые я никогда не высказывала, или искажать смысл тех, которые разделяю?» — сказала она.

Собчак напомнила, что несколько лет назад Навальный сам уговаривал ее войти в Координационный совет оппозиции. «А теперь ты говоришь мне: «Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?». Это же лицемерие, против которого ты всегда выступал!»

Телеведущая похвалила Навального за его деятельность, но высказала мнение, что он отталкивает собственных союзников, как только где-то появляется перспектива политической конкуренции. «Это неправильно, и это вождизм», — сказала она. «Все это грустные признаки того, что ты считаешь, что обладаешь монополией на оппозиционность», — подчеркнула Собчак.

В выступлении на своем YouTube-канале 22 сентября Навальный назвал Собчак «карикатурным либеральным кандидатом с людоедской оппозицией», который «кидается на слово социальный». По его словам, Собчак повторяет «чудовищные вещи, что люди бедные, потому что пьют и не хотят работать».

Навальный заявил, что Собчак использует «омерзительные штампы, которые достались из 1990-х годов». «Все это на фоне яхт, «Дома-2», «Блондинки в шоколаде», — сказал он.

Политик добавил, что Собчак не политик, она трудится в шоу-бизнесе. «Она не политик она трудится в шоу-бизнесе. Одно дело вести свадьбу для жулика и получить €35 тыс​. А другое дело вести свадьбу кандидату в президенты России. Это повысит ценник в два раза», — предположил Навальный.

Накануне Собчак опровергла РБК свое участие в президентской гонке. Однако она добавила, что о ней в последнее время так много говорят, что она «волей-неволей начала об этом задумываться». Информация в СМИ о ее выдвижении призвана ее дискредитировать, считает она.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили о планах Кремля выставить на президентские выборы 2018 года женщину. Один из собеседников газеты заявил, что идеальным «спарринг-партнером» для Владимира Путина была бы Собчак. После этого издания The Bell и Би-би-си сообщили о планах Собчак создать предвыборный штаб. Телеведущая, по информации СМИ, предлагала войти в него журналистам Роману Суперу, Антону Красовскому, гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой, его экс-главреду Михаилу Зыгарю, политологу Станиславу Белковскому и бывшему координатору правозащитного направления в «Открытой России» Марии Бароновой.Сама Собчак сказала РБК, что действительно общалась с некоторыми известными людьми, «но не только с этими и на другую тему». Речь, по ее словам, шла о ее новом «большом и важном» проекте, который сейчас оказался под угрозой из-за поднятой вокруг нее шумихи. «Сейчас есть риск, что он может вообще не состояться по причине того, что ситуация вокруг меня крайне обострилась», — заключила она.