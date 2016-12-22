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Премьер Канады заявил об «условиях» для начала поставок оружия Украине
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Премьер Канады заявил об «условиях» для начала поставок оружия Украине
Политика, 04:08
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Премьер Канады заявил об «условиях» для начала поставок оружия Украине
Для начала поставок летального оружия на Украину еще нужно соблюсти некоторые условия, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо. По его словам, работа в этом направлении идет, заверил премьер, но конкретных сроков не назвал
Джастин Трюдо (Фото: Insidefoto / imago stock&people / Global Look Press)

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его правительство работает над проблемой поставки на Украину летального оружия. Об этом глава правительства сказал по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы продолжаем рассматривать вопрос [внесения Украины] в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия. Должны быть соблюдены определенные условия, но мы работаем над этим», — сказал он. «Канада продолжит помогать Украине защищать свой суверенитет», — заверил премьер. При этом он не сказал, какие условия нужно соблюсти, чтобы начать поставки Киеву летальных вооружений.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Украина , Канада , переговоры , Петр Порошенко
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