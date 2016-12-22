Посла России в Судане нашли мертвым в его доме

Посол России в Судане обнаружен мертвым в его доме в Хартуме. По неофициальной информации у него были проблемы со здоровьем

Миргаяс Ширинский (Фото: sudan.mid.ru)

Посол России в Судане обнаружен мертвым в своем доме в столице страны Хартуме, сообщает телеканал Al Arabiya. Источник телеканала утверждает, что тело Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне. Собеседник Al Arabiya в полиции уточнил, что нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о насильственной версии смерти.

Информацию о смерти дипломата подтвердили РБК в Департаменте информации и печати МИД России. «С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Собеседник RT в посольстве России в Хартуме рассказал о том, что причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. По его словам, после обнаружения тела Ширинского были немедленно вызваны врачи, которые уже не смогли ничего сделать.

Источник агентства Reuters в полиции Хартума сообщил о том, что у Ширинского были проблемы со здоровьем. В частности он страдал из-за повышенного кровяного давления. Агентство также сообщило, что тело посла было обнаружено в бассейне его дома.

Соболезнования в связи со смертью посла российским властям выразило МИД Судана.

Выпускник МГИМО, Ширинский поступил на дипломатическую работу в 1977 году. В 1991-1993 гг. он был советником-посланником посольства СССР, России в Йемене. В 1993-1996 гг. трудился генеральным консулом России в городе Джидда (Саудовская Аравия). В 2006-2013 гг. был послом России в Руанде.

В январе этого года Ширинский в интервью агентству «РИА Новости» рассказывал об отсутствии разногласий между Россией и Суданом. Тогда же он рассказал о возможном визите в Москву президента африканской страны Омана Хассана Аль-Башира, обвиняемом Международным уголовным судом в многочисленных военных преступлениях.