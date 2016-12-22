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Миллиардеры-спонсоры Трампа заработали после его избрания меньше прочих
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Миллиардеры-спонсоры Трампа заработали после его избрания меньше прочих
Политика, 14:30
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Миллиардеры-спонсоры Трампа заработали после его избрания меньше прочих
По подсчетам Bloomberg, состояние крупнейших доноров президентской кампании Трампа с момента его избрания выросло в среднем на 0,6%, тогда как состояние остальных миллиардеров США — примерно на 11%
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американские миллиардеры, оказывавшие финансовую поддержку президентской кампании Дональда Трампа, не сумели в полной мере воспользоваться выгодами после его избрания президентом США, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с момента избрания Трампа совокупное состояние 24 спонсоров его кампании, входящих в число 500 богатейших людей мира, выросло только на 0,6%, причем значение индекса S&P 500 за тот же период выросло на 14,6%, а общее состояние членов рейтинга Bloomberg Billionaires Index — на 14,5% (+$6,1 млрд).

Столь быстрый рост цен на активы, по данным Bloomberg, позволил среднему американскому миллиардеру увеличить свое состояние примерно на 11%. Однако спонсоры Трампа, чьи активы сконцентрированы в основном в энергетике и ретейле, заработали куда меньше. Эксперты Bloomberg отмечают, что рост котировок акций энергетических компаний сдерживался высоким объемом запасов нефти в США, в то время как традиционный ретейл столкнулся с увеличением конкуренции со стороны онлайн-торговли.

В результате состояние основателя нефтяной компании Continental Resources Харольда Хамма с момента избрания Трампа президентом сократилось более чем на четверть — с $13,4 млрд до $9,77 млрд.

Богатейший из активных сторонников Трампа, глава игорной корпорации Las Vegas Sands Шелдон Адельсон, по данным Bloomberg, увеличил свое состояние примерно на 4%, или $1,2 млрд. В результате бизнесмен, известный как «самый богатый еврей в мире», поднялся на 24-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 богатейших людей мира.

Больше остальных сторонников Трампа увеличить свое состояние сумел Томас Петерффи, состояние которого с 8 ноября 2016 года выросло на 20%, или $2,7 млрд. В результате основатель брокерской компании Interactive Brokers переместился на 60-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Bloomberg Billionaires Index , спонсоры , Дональд Трамп
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