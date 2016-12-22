В Минске согласовали перемирие в Донбассе

«Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что «школьное» перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», — заявил журналистам по окончании переговоров представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
Других договоренностей по итогам заседания контактной группы достичь не удалось. В частности, встреча участников гуманитарной подгруппы закончилась безрезультатно из-за позиции представителей украинской стороны. Представители Киева в который раз пытаются разделить список пленных, подлежащих обмену, на подгруппы, написала в Facebook Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Дениса Пушилина. «По-прежнему вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий на Донбассе», — заявил Грызлов.
Объявленное перемирие — одиннадцатое за последние годы, однако ни одно из них долго не продержалось, напомнила в Facebook Ирина Геращенко, представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам.
С начала этого года в Минске удавалось согласовать три перемирия, последнее, «хлебное» для сбора урожая, в июне этого года. Однако и оно не продержалось. По мнению Геращенко, новое перемирие может стать успешным, так, решительную поддержку ему 22 августа выразили лидеры «нормандской четверки». «Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года», — говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, опубликованном на сайте Кремля. Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации на благо всего гражданского населения Донбасса.
Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что впервые о режиме тишины в преддверии учебного года стороны договорились два года назад, и тогда это перемирие продержалось около шести недель.
Несмотря на подключение американской стороны в лице спецпредставителя Пола Волкера и инициативность нового французского лидера Эмманюэля Макрона, процесс разрешения конфликта тормозится по нескольким причинам: это и натянутые отношения России с Западом, и отход от «формулы Штайнмайера», по которой первоочередным было названо проведение выборов в Донбассе, в сторону приоритетного обеспечения безопасности, замечает украинский политолог Вадим Карасев. «И на вопрос о том, кто обеспечит безопасность, проведет отвод войск и заполнит этот вакуум, все стопорится», — объясняет отсутствие других результатов на переговорах Карасев.
Очередное перемирие доцент РГГУ Александр Гущин называет «элементом замороженного конфликта», хотя и высоко оценивает достигнутое соглашение. «Возможно, это один из итогов встречи Волкера с Сурковым, — заявил РБК Гущин. — Теперь непосредственные стороны конфликта должны под давлением Москвы и Вашингтона пойти на политические шаги, и тогда появится шанс на переход противостояния в вялотекущую форму, а затем и нахождение политического решения». В среду в Киев прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис, в четверг он проведет переговоры с Порошенко и будет присутствовать на параде в честь Дня независимости страны. В военно-политическом плане США по-прежнему поддерживают Украину, которая является важным элементом ее доктрины сдерживания России, указывает Гущин.