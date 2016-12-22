В Минске согласовали перемирие в Донбассе

На переговорах в Минске согласовали новую дату перемирия в Донбассе: оно должно начаться с 25 августа. Других прорывов на переговорах не случилось

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

«Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что «школьное» перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», — заявил журналистам по окончании переговоров представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Других договоренностей по итогам заседания контактной группы достичь не удалось. ​В частности, встреча участников гуманитарной подгруппы закончилась безрезультатно из-за позиции представителей украинской стороны. Представители Киева в который раз пытаются разделить список пленных, подлежащих обмену, на подгруппы, написала в Facebook Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Дениса Пушилина. «По-прежнему вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий на Донбассе», — заявил Грызлов.

Объявленное перемирие — одиннадцатое за последние годы, однако ни одно из них долго не продержалось, напомнила в Facebook Ирина Геращенко, представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам.

С начала этого года в Минске удавалось согласовать три перемирия, последнее, «хлебное» для сбора урожая, в июне этого года. Однако и оно не продержалось. По мнению Геращенко, новое перемирие может стать успешным, так, решительную поддержку ему 22 августа выразили лидеры «нормандской четверки». «Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение ​контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года», — говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, опубликованном на сайте Кремля. ​Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации на благо всего гражданского населения Донбасса.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что впервые о режиме тишины в преддверии учебного года стороны договорились два года назад, и тогда это перемирие продержалось около шести недель.

Несмотря на подключение американской стороны в лице спецпредставителя Пола Волкера и инициативность нового французского лидера Эмманюэля Макрона, процесс разрешения конфликта тормозится по нескольким причинам: это и натянутые отношения России с Западом, и отход от «формулы Штайнмайера», по которой первоочередным было названо проведение выборов в​ Донбассе, в сторону приоритетного обеспечения безопасности, замечает украинский политолог Вадим Карасев. «И на вопрос о том, кто обеспечит безопасность, проведет отвод войск и заполнит этот вакуум, все стопорится», — объясняет отсутствие других результатов на переговорах Карасев.

Очередное перемирие доцент РГГУ Александр Гущин называет «элементом замороженного конфликта», хотя и высоко оценивает достигнутое соглашение. «Возможно, это один из итогов встречи Волкера с Сурковым, — заявил РБК Гущин. — Теперь непосредственные стороны конфликта должны под давлением Москвы и Вашингтона пойти на политические шаги, и тогда появится шанс на переход противостояния в вялотекущую форму, а затем и нахождение политического решения». В среду в Киев прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис, в четверг он проведет переговоры с Порошенко и будет присутствовать на параде в честь Дня независимости страны. В военно-политическом плане США по-прежнему поддерживают Украину, которая является важным элементом ее доктрины сдерживания России, указывает Гущин.