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Адвокат офицеров ФСБ назвал «враньем» передачу ими США данных о хакерах
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Адвокат офицеров ФСБ назвал «враньем» передачу ими США данных о хакерах
Политика, 10:05
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Адвокат офицеров ФСБ назвал «враньем» передачу ими США данных о хакерах
Адвокат одного из арестованных сотрудников ФСБ из «группы Михайлова», проходящих по делу о госизмене, опроверг информацию, что им вменяют передачу США данных о русских хакерах. Ранее такую версию выдвинули источники «Дождя»
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Информация об обвинении арестованных сотрудников ФСБ, которые стали фигурантами дела о государственной измене, в передаче данных о российских хакерах США не соответствует действительности, заявил РБК адвокат одного из арестованных Иван Павлов.

«Я точно знаю, в чем их обвиняют. Я адвокат, который работает в деле, а не какой-то анонимный источник. Я вам ответственно заявляю, что это вранье», — сказал он. Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что сотрудников ЦИБ ФСБ, арестованных за госизмену, обвиняют в передаче американской разведке имен российских хакеров.

Собеседник телеканала рассказал, что полученная от «группы Михайлова» информация помогла спецслужбам США арестовать в 2014 году на Мальдивах Романа Селезнева — сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Позже в США суд признал его виновным в кибермошенничестве на сумму $170 млн и приговорил к 27 годам заключения.

Об аресте руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова газета «Коммерсантъ» сообщила 25 января. Источники газеты рассказали, что задержание произошло в декабре 2016 года. По данным издания, вместе с ним был также задержан ​глава отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Спустя два дня стало известно, что в деле Стоянова и Михайлова появился третий фигурант — старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБа ФСБ Дмитрий Докучаев.

1 февраля 2017 года адвокат Иван Павлов заявил, что двум сотрудникам ФСБ и топ-менеджеру «Лаборатории Касперского» предъявлены обвинения в государственной измене. «Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США», — сказал он тогда, не уточнив, в чем конкретно обвинили арестованных.

Сбой системы: российские хакеры в тюрьмах США
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Роман Селезнев был задержан во время своего отпуска в июле 2014 года в международном аэропорту Мальдивской Республики американскими спецслужбами. В этот же день его доставили на остров Гуам — американскую территорию в Тихом океане. В августе его перевезли в Сиэтл, штат Вашингтон, где содержали в федеральной тюрьме предварительного заключения. 21 апреля 2017 года Федеральный суд штата Вашингтон в Сиэтле приговорил 32-летнего россиянина к 27 годам лишения свободы, несмотря на то что незадолго до заседания суда Селезнев подписал признательные показания. Сам Селезнев после вынесения приговора судьей заявил, что дело в отношении него политически мотивировано, себя назвал политзаключенным и попросил помощи правительства России. Его отец Валерий Селезнев назвал вынесенный приговор «предрешенным» и не считает, что в деле есть вина его сына.

Однако уже в мае 2017 года Селезнев вновь предстал перед судом, на этот раз в штате Джорджия, где его обвинили во взломе и краже банковских данных компании по обработке платежей RBS Worldplay. Всего федеральный прокурор ​предъявил обвинения 14 лицам, связанным со взломом и обналичиванием. Это российские граждане Виктор Плещук, Евгений Аникин и Роман Селезнев; граждане Эстонии Сергей Цуриков, Игорь Грудиев, Рональд Цой, Эвелин Цой и Михаил Евгенов; гражданин Молдавии Олег Ковелин; граждане Украины Владимир Тайлар и Евгений Левицкий; гражданин Нигерии Эзенва Чукукере; гражданка США Соня Мартин, а также Владислав Хорохорин, который, по данным американских властей, является гражданином России, Израиля и Украины.

По информации американской прокуратуры, хакеры похитили более $9 млн из 2100 банкоматов. Селезнев, по утверждению прокурора, получил от этой операции $2 млн.

Авторы: Владислав Гордеев, Сергей Витько.
Теги: США , российские хакеры , гоизмена
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