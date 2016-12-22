Кардинал-посредник: зачем в Россию приезжал второй человек в Ватикане

Президент России принял госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина. Стороны отметили общность позиций и динамику в отношениях между Россией и Святым престолом. Ватикан становится посредником между Россией и миром, констатируют эксперты

Пьетро Паролин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Редкий визит

23 августа президент России Владимир Путин принял в Сочи государственного секретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина. Беседа с президентом завершила программу первого визита кардинала в Россию 21–23 августа, в ходе которого Паролин также встретился в Москве с патриархом Кириллом и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Паролин является главой Государственного секретариата Ватикана и вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви после папы римского. До него в Россию в 1999 году приезжал госсекретарь Анджело Садано, однако он не встречался с тогдашним главой государства Борисом Ельциным. Визит Паролина — очередной шаг в развитие отношений между католической и православной церквями, активизации подобных контактов способствовала прошлогодняя встреча папы Франциска и патриарха — первая в истории. Встреча прошла в феврале 2016 года в международном аэропорту Гаваны, в ее ходе Кирилл и Франциск подписали совместную декларацию о сотрудничестве для развития экуменического диалога. Эта встреча укрепила контакты католической и Русской православной церквей и позволила по-новому взглянуть на разногласия прошлого, сказал Паролин в интервью ТАСС.

Возможность визита понтифика

«В этих отношениях между церквями я, конечно, вижу новую динамику, которая появилась в последние годы, месяцы», — сказал Паролин на встрече с Путиным. Итальянские СМИ указывали, что эта поездка может стать прологом к визиту в Россию папы римского. Однако кардинал опроверг эти сообщения, заявив о «преждевременности» домыслов о визите папы. Обсуждение папского визита «не входит в повестку дня наших бесед», говорил он «РИА Новости».

Владимир Путин и Пьетро Паролин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Отказ от обсуждения визита папы связан с проблемами в российско-ватиканских отношениях, говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Самой проблемной точкой эксперт называет отношения между православной церковью Московского патриархата и Украинской греко-католической церковью (униаты, признают юрисдикцию папы римского. — РБК). Представители униатов критикуют патриарха Кирилла за его солидарность с политикой Кремля на Украине, указывает эксперт.

Против сближения с Ватиканом могут выступать и некоторые консервативно настроенные функционеры РПЦ, говорит Лункин. К визиту папы не готово российское общество, католическая община России продолжает сталкиваться с фактами дискриминации, рассказал РБК генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский. О том, что католики сталкиваются с проблемами в получении разрешений на работу и у них есть сложности с получением церковных зданий, Паролин говорил после переговоров с Лавровым. ​

В июле 2016 года Римско-католическая архиепархия Божией Матери (католическая церковь в России объединена в церковную митрополию, в которую входят архиепархия Божией Матери и еще три епархии) обратилась в Московский арбитражный суд, чтобы обязать департамент городского имущества передать ей в собственность исторический ансамбль зданий церкви Святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке. Московские католики ссылались на принятый в ноябре 2010 года закон «о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», обвинив при этом городские власти в бездействии. Суд в мае этого года принял решение в пользу епархии, обязав департамент передать имущество. Однако московские власти подали апелляцию на это решение, говорит Ковалевский. РБК направил запрос в департамент относительно его дальнейших действий по этому делу.

Однако Лункин не исключает, что приезд Паролина все же может стать этапом на пути к визиту папы.

Выгоды визита

В беседе с кардиналом Путин отметил, что между Россией и Святым престолом сложился «доверительный конструктивный диалог». На переговорах с Лавровым обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке. По словам российского министра, общая позиция России и Ватикана состоит в том, что в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене необходимо налаживать политический диалог параллельно с борьбой против террористов и экстремистов. Паролин также призвал Россию содействовать усаживанию всех сторон кризиса в Венесуэле за стол переговоров.

Патриарх Кирилл и Пьетро Паролин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

«Папское государство выступает сейчас в роли посредника между Россией и остальным миром. Кардинал возобновляет Ostpolitik — политику, направленную на Восток, чтобы сблизить два мира [восток и запад], которые обычно рассматриваются как противостоящие друг другу», — пишет Vatican Insider.

Визит Паролина может принести Москве «массу геополитических выгод», так как православная церковь может продемонстрировать свое участие в судьбах христиан всего мира и Ближнего Востока, отмечает Лункин. «Представители российской власти — и МИД, и президент России — охотно идут на контакт с Ватиканом как с крупнейшей церковью Европы и всего мира, показывая, что Россия открыта для сотрудничества с традиционными консервативными силами», — поясняет эксперт.

Ватикан может стать посредником между Западом и Россией и способствовать диалогу в ситуации, когда Россия обособляется от Европы политически и экономически, отмечает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.Он отметил, что поездка Паролина в Россию — это попытка сторон лучше понять друг друга. По мнению Колесникова, для российских властей этот визит послужит поводом для мобилизации консервативно-религиозного электората накануне президентских выборов 2018 года, ведь после встречи с высокопоставленным чиновником Ватикана Путин укрепит за собой образ лидера, защищающего традиционные ценности, которые поддерживает и Ватикан. ​​