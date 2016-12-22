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Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации
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19:10
Наталья Кондрашова, Сергей Витько, Мария Истомина
Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации

Участники митинга против реновации

Фото: Олег Яковлев / РБК
Жительница Москвы, которая не согласна с программой реновации, подала иск против столичных властей. Она считает, что московский закон нарушает положения Конституции и Жилищного кодекса

Жительница дома, который попадает под снос в рамках программы реновации в Москве, подала иск против столичных властей. Об этом написал в Facebook бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Речь идет о жительнице района Перово, ее имя не сообщается. Адвокат и представитель заявительницы Алиса Образцова заявила РБК, что «не питает больших иллюзий по поводу положительного исхода иска в Мосгорсуд».

«Мы, конечно, готовы дойти до Верховного суда, чтобы добиться отмены 1-й и 3-й статей московского закона о реновации, но надо дождаться для начала решения Мосгорсуда», — сказала Образцова.

Гудков в своем посте написал, что в иске оспаривается несколько положений закона. По мнению заявителя, московский закон о реновации нарушает ст. 35 Конституции («Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»). Другой пункт иска оспаривает положение, согласно которому общее собрание собственников (ОСС) будет рассматривать этот вопрос о сносе. Это, по мнению заявителя, противоречит Жилищному кодексу.

Адвокат выразила надежду, что этот иск не будет единственным и он заставит жителей других пятиэтажек, которые не согласны с реновацией, обратиться в суд.

«Наш иск — это первая ласточка. Надеюсь, это приведет к большому количеству аналогичных исков. А впоследствии это количество повлияет на качество принимаемых законодательных актов», — отметила она.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила РБК, что пока иск против проекта реновации жилого фонда Москвы не зарегистрирован. «По базам канцелярии такие иски не зарегистрированы», — сказала Солопова.

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Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко считает, что иск против проекта закона о реновации, о котором говорит Дмитрий Гудков, «недостаточно нормативно обоснован». «Вряд ли такой иск имеет какие-то перспективы для удовлетворения. И тут совершенно нет никакой политики. С юридической точки зрения позиция здесь сильнее у Мосгордумы, а не у истца», — заявил он.

В частности, не обоснованы доводы о нарушении московским законом 35-й статьи Конституции о праве на частную собственность. «В статье указано, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения. На первый взгляд, готовящийся закон предусматривает равноценное возмещение», — отметил юрист.

Бабенко считает, что довод о нарушении Жилищного кодекса также «вряд ли приведет к удовлетворению иска». «Общее собрание собственников должно решать судьбу недвижимости. Если один из жильцов будет с ним не согласен, он может это собрание оспаривать», — пояснил он.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире РБК рассказал, что первые дома, которые построят для жителей снесенных пятиэтажек, будут готовы в течение полугода.

 

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