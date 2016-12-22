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В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года
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18:11
Андрей Гатинский
В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года

Джон Бреннан

Фото: Martinez Monsivais / АР
Центральное разведывательное управление США знало, что Россия пытается вмешаться в выборы в США, уже летом 2016 года. Эту тему экс-глава ЦРУ Джон Бреннан поднимал в разговоре с главой ФСБ Бортниковым

Разведке США «стало ясно», что Россия пытается вмешаться в выборы президента США, летом 2016 года. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая на слушаниях комитета по разведке палаты представителей США. По его словам, Россия «наглым образом» вмешалась в выборы президента, и это «должно быть очевидно всем», передает Reuters.

«Всем должно быть очевидно, что Россия наглым образом вмешалась в наши президентские выборы в 2016 году и что она пошла на это вопреки нашим сильным протестам и четким предупреждениям против таких действий», — сказал Бреннан.

Кроме этого, Бреннан рассказал, что в начале августа 2016 года в разговоре с директором ФСБ Александром Бортниковым поднимал вопрос о российских попытках вмешаться в выборы. Помимо этого экс-глава ЦРУ обсуждал с ним давление на американских дипломатов в Москве. Ранее Бреннан уже говорил об этом в интервью CNN в январе 2017 года, тогда экс-глава ЦРУ рассказывал, что предупреждал Россию об «игре с огнем». Бортников, по словам Бреннана, обещал донести эти слова до Владимира Путина.

Когда ЦРУ вело расследование российского вмешательство в выборы, Бреннан испытывал серьезное беспокойство о контактах между Россией и некими лицами в США. О ком конкретно идет речь, экс-глава разведки не уточнил.

Выступая перед комитетом, Бреннан подчеркнул, что он не знает, был ли между отдельными лицами в России и США сговор по вмешательству в выборы, однако были основания для озабоченности и для расследования этого вопроса.

Бывший руководитель ЦРУ заявил, что доложил президенту Бараку Обаме и другим чиновникам США о возможных попытках вмешаться в выборы. Он также обсуждал эту тему с конгрессменами как из Демократической, так и Республиканской партии. Такие разговоры Бреннан вел в августе и сентябре 2016 года, рассказал Бреннан.

Члены палаты представителей также попросили Бреннана прокомментировать возможное раскрытие Трампом секретных разведданных во время встречи с Сергеем Лавровым. По словам бывшего главы американской разведки, Трамп мог нарушить правила обращения с разведывательной информации, если у него не было разрешения на разглашение данных от разведки.

По данным изданий The New York Times и The Washington Post, Трамп на встрече с Лавровым и послом России в США Кисляком раскрыл секретную информацию о планах запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Данные, которые мог сообщить Трамп, были получены не Вашингтоном, а страной-союзницей, Израилем, которая не давала разрешение на их раскрытие. Позднее Трамп заявил, что не упоминал слово «Израиль» в разговоре с Лавровым. 

Теги
Россия, ЦРУ, Джон Бреннан, выборы президента США
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