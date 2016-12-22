Противники сноса хрущевок не смогли договориться о едином митинге

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Противники московской программы сноса хрущевок не смогли договориться о едином митинге и назначили две акции в конце месяца — 27 и 28 мая. Эксперты говорят о размывании протестной повестки и о попытке кандидатов в мэры использовать актуальную тему на выборах

Два митинга — одна тема

27 мая в Москве должен состояться митинг против программы сноса пятиэтажек «За права москвичей», который пройдет на Суворовской площади. В его оргкомитете — член Общественной палаты Георгий Федоров, политик Владимир Милов и муниципальный депутат Евгений Будник. Последний в начале мая объявил, что намерен баллотироваться в мэры Москвы. Митинг заявлен на 1,5 тыс. человек, заявку на него подали 17 мая, а согласие было получено 19 мая.

На 28 мая назначена другая акция противников реновации. Марш организуют партии «Яблоко», «Демократический выбор» и РПР-ПАРНАС. Он был согласован на 10 тыс. человек. Заявку ПАРНАС подал 16 мая. Как и первую акцию, марш согласовали 19 мая.

Организаторы обоих мероприятий рассказали РБК, что не смогли договориться об общем митинге, потому что не хотели отказываться от собственных инициатив. «Я лично неделю назад написал господину [Георгию] Федорову предложение сделать объединенный организационный комитет и провести одну акцию, на что он мне ответил, что ему нужно посоветоваться с коллегами. После этого он со мной так и не связался, жаль, но ничего не поделаешь», — сообщил РБК зампредседателя РПР-ПАРНАС Константин Мерзликин.

По словам Федорова, когда он получил сообщение Мерзликина, то не был уверен, что оппозиционный марш будет согласован, поэтому не спешил с ответом. «Ну​​ а потом они пришли и предложили нам распустить наш оргкомитет. Почему бы им самим к нам не присоединиться?» — заявил Федоров РБК. Однако в оппозиционном оргкомитете такой вариант не рассматривают, сообщил Мерзликин.

Размывание повестки

Организаторы обоих мероприятий публично пригласили всех, кто выступает против реновации, и всех кандидатов в мэры Москвы. Один из них, глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов, заявил РБК, что оба мероприятия не посетит и считает проведение митинга за митингом размыванием протестной повестки. «Сначала была информация про 27 мая, и потом вдруг ни с того ни с сего появилась заявка на 28 [мая]. Тот [заявитель], что подавал [запрос] на второй митинг, явно размывает повестку», — пояснил он РБК.

Против реновации выступают люди с различными политическими взглядами, так что 27 и 28 мая на митинги выйдут не одни и те же граждане, отметила журналист ресурса «Знак.ком» Екатерина Винокурова, организатор первого масштабного митинга против реновации 14 мая.

В то же время свои акции по теме реновации готовят и связанные с мэрией структуры. На 27 мая запланирована встреча москвичей с депутатами Мосгордумы на территории Московского городского парламентско-общественного центра у Петровских ворот​, рассказал РБК еще один кандидат в мэры — руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Встречу готовят в условиях секретности, утверждает он. «Я эту информацию узнал случайно, — пояснил он. — Планируется установить шатры для красивой картинки. И по всем телеканалам потом покажут, что толпы людей пришли просить, чтобы их закон о реновации коснулся».

Часть избирательной кампании

Снос​ пятиэтажек так или иначе станет ключевой темой для всех участников выборов мэра Москвы, считают опрошенные РБК эксперты. Поэтому политики, скорее всего, используют площадки митингов 27 и 28 мая, чтобы ​рекламировать свои мэрские программы, предположил политтехнолог Вячеслав Смирнов. «Все увидели, что митинг без политиков [речь идет о митинге 14 мая] собрал много народу, и все хотят себе такую аудиторию, — пояснил он. — Поэтому для кандидатов в мэры участие в акциях — такая демонстрация себя, перформанс, и они не хотят делить друг с другом этот ресурс».

С ним солидарен политолог Аббас Галлямов, который считает, что «в российской политике слишком много амбициозных людей» и организаторы митингов «почувствовали жареную тему», но не смогли договориться о сотрудничестве. «В результате получится подарок властям — немногочисленные мероприятия, слабость которых можно будет интерпретировать как то, что протест выдыхается. На самом деле он не выдыхается. Сейчас, когда вносятся поправки в законопроект, у людей еще есть надежда, что власть к ним прислушается», — отметил Галлямов.

Расширение повестки

Организаторы митинга 27 мая планируют расширить повестку и критиковать мэрию не только по вопросам реновации. Выступления будут посвящены темам платных парковок и точечной застройки, рассказал РБК Евгений Будник.

Повестка марша 28 мая также шире реновации: оппозиция раскритикует экологическое состояние Москвы и градостроительную политику, заявил РБК Константин Мерзликин. Что касается сноса пятиэтажек, то оргкомитет 28 мая будет настаивать на снятии законопроекта и увольнении его автора — мэра Москвы Сергея Собянина. «Главная проблема — то, что этажность зданий будет увеличена, а это значит, что в пределах МКАД население Москвы увеличится на 2 млн человек», — сообщил политик.

14 мая на проспекте Сахарова в Москве прошел митинг против реновации, организованный журналистками Екатериной Винокуровой и Юлией Галяминой. Акция, по разным подсчетам, собрала от 8 тыс. до 30 тыс. человек. Она была заявлена как неполитическая, но в числе выступавших был заявлен экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В ходе митинга к сцене приблизился политик Алексей Навальный, однако ​​полиция заставила его покинуть акцию, после чего в знак солидарности Гудков отказался выступать.