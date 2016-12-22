Расследование уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева завершено

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву предъявили окончательное обвинение по делу о взятке в $2 млн. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.
«Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, в ближайшее время он начнется знакомиться с материалами дела», — сказал источник.
Улюкаев был задержан 14 ноября. Его подозревают в получении взятки за положительную оценку Минэкономразвития сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Спустя два дня после задержания президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
В середине апреля Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест Улюкаеву.