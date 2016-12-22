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Расследование уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева завершено
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Расследование уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева завершено

Алексей Улюкаев

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в окончательной редакции. Бывший министр остается под стражей до середины июля

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву предъявили окончательное обвинение по делу о взятке в $2 млн. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

«Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, в ближайшее время он начнется знакомиться с материалами дела», — сказал источник.

Улюкаев был задержан 14 ноября. Его подозревают в получении взятки за положительную оценку Минэкономразвития сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Спустя два дня после задержания президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

​В середине апреля Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест Улюкаеву. 

Теги
уголовное дело, обвинение, Алексей Улюкаев
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