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В России утвердили национальный план по борьбе с допингом
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16:29
Наталья Кондрашова
В России утвердили национальный план по борьбе с допингом
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Независимая комиссия утвердила план борьбы с допингом в России. Эксперты предлагают маркировать лекарственные препараты и лишать имущества спортсменов, которых уличили в употреблении допинга

Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) опубликовала план борьбы с допингом в российском спорте. Комиссия предлагает ставить маркировку «допинг» на лекарствах и изымать доходы и имущество спортсменов, если их уличат в употреблении запрещенных в спорте веществ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НОАК.

Согласно плану, ​если будет доказано, что спортсмен получил свою награду благодаря допингу, пострадают и его тренеры, врачи и другие специалисты в области физической культуры и спорта, которые с ним сотрудничали.

На лекарствах и биологически активных добавках предлагают ставить пометку «допинг» с указанием года включения в список запрещенных веществ. Если производители не будут маркировать препараты, их могут привлечь к ответственности.

НОАК считает, что нужно внедрить механизм государственной аккредитации организаций, которые готовят спортсменов. Кроме этого предлагается обеспечить «детальную регламентацию деятельности врачей, тренеров и других специалистов по вопросам предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним».

В плане уточняются ситуации, когда спортсменов, врачей и тренеров могут привлечь к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности. Люди, нарушившие антидопинговые правила, могут лишиться права участвовать в каких-либо государственных программах, имеющих отношение к спорту. ​

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил два года назад. В ноябре 2015 года агентство приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства.​

Q&A: шесть вопросов о допинге в России и не только

В марте 2016 года разгорелся скандал с употреблением спортсменами мельдония. В нем были замешаны сотни спортсменов со всего мира, в том числе российская спортсменка Мария Шарапова. Она призналась, что употребляла вещество в течение десяти лет и не знала, когда его внесли в список запрещенных препаратов.

Из-за допингового скандала российских легкоатлетов не допустили до участия в Олимпийских играх прошлым летом. Президент России Владимир Путин в начале марта этого года признал, что российская антидопинговая система «не сработала»

Теги
Россия, спорт, российский спортсмен, допинг
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