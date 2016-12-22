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Политика
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Конгрессмен рассказал о сокрытии Флинном дохода за «ужин с Путиным»
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Андрей Гатинский
Конгрессмен рассказал о сокрытии Флинном дохода за «ужин с Путиным»

Владимир Путин рядом с отставным генерал-лейтенантом США Майклом Флинном

Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters
Майкл Флинн скрыл информацию о получении денег из России еще в начале 2016 года, когда Минобороны США рассматривало вопрос о его доступе к секретным данным. Об этом сообщил конгрессмен Элайджа Каммингс

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, уволенный из-за контактов с послом России Сергеем Кисляком, соврал об источниках своего дохода еще в начале 2016 года. Флинн тогда подал на возобновление доступа к совершенно секретной информации и сообщил властям, что получил доход от компаний из США во время его визита в Москву в декабре 2015 года. Но тогда Флинн получил гонорар и другие выплаты от российского телеканала RT, «когда он посетил Москву, чтобы принять участие в торжественном ужине с президентом Владимиром Путиным». Это утверждается в письме члена палаты представителей США Элайджи Каммингса главе комитета по надзору республиканцу Джейсону Чаффетцу. Письмо опубликовал телеканал CNN.

Флинна вызвали на собеседование в Минобороны США по поводу доступа к секретной информации 11 февраля 2016 года, отчет о проверке чиновника был составлен 14 марта 2016 года. Согласно этому документу, Флинн заявил, что его поездка в Россию в 2015 году, а также поездки в Японию и Саудовскую Аравию были оплачены «компаниями в США». Эти компании стремились развивать свой бизнес за рубежом и попросили Флинна навестить указанные страны, чтобы содействовать этому.

В Москве Флинн участвовал в международной конференции «Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка». Она прошла 10 декабря 2015 года в отеле «Метрополь» и была приурочена к 10-летию RT. 

Помимо конференции, в честь 10-летия телеканала также состоялся торжественный ужин. На нем присутствовали Флинн и президент Владимир Путин.

Флинн, отмечает в своем письме Каммингс, говорил в интервью СМИ, что деньги ему выплачивало «бюро докладчиков» в США и что он не получал средств от России. Но эти заявления напрямую противоречат документам в распоряжении комитета по надзору палаты представителей. Российский телеканал RT заплатил за участие Флинна в Москве $45 тыс., эти деньги были переведены компанией через лондонский банк в агентское бюро Флинна в США Leading Authorities Inc. В итоге деньги от RT поступили на счет компании Флинна, пишет конгрессмен.

Кроме этого комитет по надзору располагает документами, которые указывают на то, что RT непосредственно оплатил перелет Флинна в Москву и его проживание в отеле «Метрополь», а также покрыл другие расходы отставного генерала и его сына. Эти деньги не проводились через бюро в США.

На собеседовании в Минобороны США Флинн рассказал о своей поездке в Москву, но отрицал получение денег от иностранных источников, пишет Каммингс. Телеканал RT является таким источником, настаивает конгрессмен: 6 января 2017 года Национальный совет по разведке США опубликовал отчет о вмешательстве России в выборы, в нем телеканал RT был назван «основным международным пропагандистским изданием Кремля». Более того, подразделение ЦРУ предупреждало в декабре 2012 года, когда Флинн занимал должность главы Разведывательного управления Минобороны США, что телеканал RT ведет «управляемую Кремлем кампанию по подрыву доверия к правительству США».

Также конгрессмен Элайджа Каммингс пишет, что при подаче документов на возобновление допуска к секретной информации он должен был рассказать о всех своих встречах с иностранными чиновниками за последние семь лет. Флинн указал, что в поездках за рубеж имел только «несущественные контакты» с представителями других стран.

«Сложно предположить, почему генерал Флинн думал, что его ужин с президентом России Владимиром Путиным можно считать «несущественным контактом», — отмечает Каммингс.

Чиновники в Минобороны подтвердили, что отчет о допросе Флинна не является секретным, но отметили, что документ содержит информацию, которую ведомство не может предать огласке в соответствии с положением Акта о защите приватности 1974 года. Элайджа Каммингс в своем письме настаивает, что положения Акта не распространяются на конгресс США, поэтому содержание документа должно учитываться депутатами.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в апреле 2017 года комментировала данные о выплатах Флинну со стороны телеканала. Симоньян заявила, что гонорар Флинна является «деталью конфиденциальной переписки», которая просочилась в СМИ. «Мне очень жаль генерала Флинна. Он, конечно, попал как кур в ощип в жернова борьбы всего американского мейнстрима», — отметила Симоньян.

Директор службы внешних связей RT Анна Белкина, комментируя оплату выступления Флинна на мероприятии по случаю 10-летия телеканала, также заявила следующее: «Это нормальная практика по всему миру, и особенно в США. Крупные агентства работают с публичными лицами, бывшими чиновниками из совершенно разных американских государственных учреждений. Им предоставляют возможность выступить со своим экспертным мнением».

Скандал вокруг Майкла Флинна разгорелся в феврале 2017 года, когда СМИ узнали о его контактах с Россией. Флинн подал в отставку с поста советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности, официально Белый дом объяснил его увольнение тем, что он не рассказал вице-президенту Майку Пенсу о разговорах с послом России Сергеем Кисляком. Однако ФБР начало расследование в отношении Флинна. Как писала NYT, президент Дональд Трамп лично просил возглавлявшего тогда бюро Джеймса Коми прекратить расследование. 9 мая глава Белого дома уволил Коми за то, что он «неспособен эффективно руководить бюро». Минюст США заявлял, что Коми лишился поста из-за действий бюро во время расследования дела о служебной переписке Хиллари Клинтон.

Сам Флинн отказался давать показания конгрессу США в рамках расследования «вмешательства со стороны России» в президентские выборы 2017 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале комментировал контакты посла Кисляка с Флинном, он признал их наличие, но заявил, что информация СМИ о содержании разговоров неверна. В Кремле отказались комментировать новости об отставке Флинна, а расследование связей команды Дональда Трампа с Москвой Песков назвал внутренним делом США. 

Теги
США, RT, Дональд Трамп, Майкл Флинн
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