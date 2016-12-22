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Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением
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Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением

Владимир Путин

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека

В обращении Владимира Путина к премьер-министру Великобритании, которое опубликовала пресс-служба Кремля, теракт в Манчестере назван «циничным и бесчеловечным преступлением». «Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — подчеркнул глава государства.

Путин также подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами — как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий.

Президент России передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Соболезнования жителям Великобритании выразили и другие мировые лидеры. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на совместную борьбу с терроризмом после случившегося в Манчестере, а лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала взрыв выстрелом в сердце британскому народу, поскольку атака была направлена против молодежи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что жители его страны шокированы новостью о произошедшем в Манчестере, и призвал помнить о тех, кто погиб в результате теракта.

Глава КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования королеве Елизавете II: «Китайский народ в это трудное время находится рядом с жителями Великобритании».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что теракт в Манчестере лишь сплотит всех в борьбе с омерзительными преступниками.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что находящийся с визитом в Израиле президент США Дональд Трамп в курсе произошедшего.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 12 фотографий

Взрыв произошел в фойе спортивно-концертного комплекса «Манчестер Арена» вечером 22 мая. В результате погибли 22 человека, более 50 получили ранения разной степени тяжести. По данным местной полиции, исполнителем теракта стал смертник

Теги
Великобритания, теракт, Владимир Путин , терроризм
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