Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением

Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека

В обращении Владимира Путина к премьер-министру Великобритании, которое опубликовала пресс-служба Кремля, теракт в Манчестере назван «циничным и бесчеловечным преступлением». «Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — подчеркнул глава государства.

Путин также подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами — как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий.

Президент России передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Соболезнования жителям Великобритании выразили и другие мировые лидеры. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на совместную борьбу с терроризмом после случившегося в Манчестере, а лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала взрыв выстрелом в сердце британскому народу, поскольку атака была направлена против молодежи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что жители его страны шокированы новостью о произошедшем в Манчестере, и призвал помнить о тех, кто погиб в результате теракта.

Глава КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования королеве Елизавете II: «Китайский народ в это трудное время находится рядом с жителями Великобритании».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что теракт в Манчестере лишь сплотит всех в борьбе с омерзительными преступниками.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что находящийся с визитом в Израиле президент США Дональд Трамп в курсе произошедшего.

Взрыв произошел в фойе спортивно-концертного комплекса «Манчестер Арена» вечером 22 мая. В результате погибли 22 человека, более 50 получили ранения разной степени тяжести. По данным местной полиции, исполнителем теракта стал смертник.