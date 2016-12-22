Минюст объяснил проведение государственных митингов в обход закона

Акция в память о жертвах теракта в петербургском метро в Сочи. 7 апреля 2017 года Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Власти могут организовывать митинги без предварительного уведомления и других ограничений, поскольку в федеральном законе ничего не говорится о госорганах как о заявителях массовых мероприятий. Так Минюст объяснил ускоренное согласования всероссийской акции против террора после взрыва в Петербурге

К публичным мероприятиям, организаторами которых выступают государственные и муниципальные органы, положения федерального закона о митингах и шествиях не применяются. Об этом говорится в ответе замдиректора департамента конституционного законодательства ведомства Юлии Манаховой на запрос юриста Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» Алексея Чумакова. В апреле прокуратура Владимира заявила о том, что органы власти не должны предварительно уведомлять органы власти о проведении митингов. Чумаков попросил Минюст уточнить, согласны ли с этой позицией федеральные власти.

Манахова в ответе юристу «Яблока» сослалась на положение закона о митингах, согласно которому организатором публичного мероприятия могут быть отдельные граждане, политические партии, общественные и религиозные объединения. Соответственно, власти под эти ограничения не попадают, указала чиновник. В письме она подчеркивает, что мнение Минюста по обращению в ведомство не может рассматриваться в качестве официального доказательства в суде.

Если закон не содержит указания на органы госвласти, как субъекты организации публичных мероприятий, значит для них действует «древний принцип что не запрещено, то разрешено», прокомментировал РБК ситуацию адвокат Вадим Багатурия.

Власти используют пробел в законодательстве, полагает Чумаков. По его словам, когда нужно в краткие сроки организовать провластный митинг, органы власти проводят публичные мероприятия с неопределенным правовым статусом. Это, с одной стороны, помогает обойти закон о митингах, с другой — «имитировать поддержку общества».

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 15 человек, 87 пассажиров получили ранения. На ​следующий день появилась информация о том, что Кремль на ближайшее время готовит митинги под названием «Вместе против террора» по всей России. Акции официально анонсировались под лозунгами памяти жертв теракта, однако источники РБК объясняли, что митинги нужны власти для перехвата повестка у оппозиции и консолидации общества. Массовые мероприятия прошли в десятках российских городов, в Москве митинг экстренно согласовали в день подачи заявки.

Согласно федеральному закону о собраниях, уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть подано не позднее, чем за 10 дней. Житель Владимира Антон Комин просил городскую прокуратуру разъяснить, соответствует ли закону организация публичного мероприятия в более короткие сроки. В ответе за подписью зампрокурора города Виктора Коновалова утверждалось, что закон о митингах и шествиях распространяется исключительно на граждан, общественные, политические и иные организации, но не на органы власти.