Познер анекдотом прокомментировал сообщения о своей поддержке Собчак

Владимир Познер заявил, что не поддерживал кандидатуру Собчак. По его словам, он приветствует не выдвижение телеведущей в президенты, а возможность проголосовать «против всех»

Владимир Познер (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В своем Instagram Познер заявил, что его удивили сообщения в СМИ о том, что он поддержал решение Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. На эту тему он рассказал анекдот.

«Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: «Ты слышал, что Циперович выиграл 5 тыс. руб. в покер?» На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не 5 тыс. руб., а 100, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно», — написал Познер.

Ведущий объяснил, что не поддерживает кандидатуру Собчак и уверен в том, что Владимир Путин победит на выборах, а Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов, которых Познер назвал «вечными лузерами», вновь потерпят поражение. «Нет ни малейшей интриги. И вдруг возникает Ксения Анатольевна Собчак», — написал Познер.

По его словам, отличие Собчак от остальных кандидатов заключается в том, что она предлагает альтернативу: проголосовать за кандидата «против всех». «А графа полезная, потому что она дает нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив свое недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать», — объяснил Познер.

«Я поддерживаю возвращение возможности проголосовать «против всех»; в данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак», — подытожил Познер.

Накануне на своем сайте Познер сообщил, что Собчак поступила смело, решив баллотироваться на пост президента. По его словам, важно, чтобы за нее проголосовали как можно больше избирателей, чтобы дать сигнал власти.

При этом телеведущий выразил уверенность в том, что сама Собчак не рассчитывает стать президентом.

Собчак заявила о своих планах участвовать в президентской гонке 18 октября. «Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — объяснила она свой шаг в письме в газету «Ведомости».