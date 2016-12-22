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Собчак ответила Навальному на слова о «людоедских взглядах»
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Собчак ответила Навальному на слова о «людоедских взглядах»
Политика, 16:01
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Собчак ответила Навальному на слова о «людоедских взглядах»
Журналистка Ксения Собчак в комментарии РБК посоветовала Алексею Навальному «не обижать людей» из-за их взглядов. Она не подтвердила слухи о своих планах выдвинуться на президентских выборах
Ксения Собчак (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак заявила РБК, что политику Алексею Навальному не стоило критиковать ее за новость о ее выдвижении на президентские выборы. «Я хочу дать ему совет: по непроверенной информации обижать людей и говорить, что у них «людоедские взгляды», — это странно», — сказала она РБК.

Накануне Навальный в эфире своего youtube-канала «Навальный Live» прокомментировал распространенную СМИ информацию о том, что Собчак собирается баллотироваться в президенты. Он призвал журналистку не участвовать в «довольно омерзительной кремлевской игре под названием «Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией подчеркнул, что Собчак прямо не подтверждала своего намерения принять участие в выборах. «Но судя по тому, как она интересничает, манерничает, она все-таки хочет баллотироваться», — добавил политик. Он предположил, что выдвинуть ее решили олигархи или администрация президента, которым нужен «карикатурный либеральный кандидат». «Собчак, являясь человеком очень ярким, узнаваемым и привлекательным, [придерживается] довольно лю​​доедских взглядов на политику и экономику», — отметил Навальный.

В комментарии РБК Собчак возразила политику, заявив, что она придерживается умеренных право-либеральных взглядов. «Но если считать право-либеральные взгляды людоедскими... Мне просто странна эта формулировка», — сообщила она. Навальному не стоит считать, что любой человек, который высказывает либеральные идеи, — «чья-то марионетка или чей-то ставленник», пояснила журналистка.

Собчак опровергла РБК свое участие в президентской гонке. Но добавила, что о ней в последнее время так много говорят, что она «волей-неволей начала об этом задумываться». Информация в СМИ о ее выдвижении призвана ее дискредитировать, считает она.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили о планах Кремля выставить на президентские выборы 2018 года женщину. Один из собеседников газеты заявил, что идеальным «спарринг-партнером» для Владимира Путина была бы Собчак. После этого издания The Bell и Би-би-си сообщили о планах Собчак создать предвыборный штаб. Телеведущая, по информации СМИ, предлагала войти в него журналистам Роману Суперу, Антону Красовскому, гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой, его экс-главреду Михаилу Зыгарю, политологу Станиславу Белковскому и бывшему координатору правозащитного направления в «Открытой России» Марии Бароновой.

Сама Собчак сказала РБК, что действительно общалась с некоторыми известными людьми, «но не только с этими и на другую тему». Речь, по ее словам, шла о ее новом «большом и важном» проекте, который сейчас оказался под угрозой из-за поднятой вокруг нее шумихи. «Сейчас есть риск, что он может вообще не состояться по причине того, что ситуация вокруг меня крайне обострилась», — заключила она.

Один из источников The Bell говорил, что на самом деле речь идет об идее сделать шоу о выборах, этот проект обсуждался в том числе и на телеканале «Дождь», где Собчак ведет собственную программу. «Но именно как шоу, а не реальное участие в выборах», — уточнил один из собеседников The Bell. Так как Собчак не решила, идет она все-таки на выборы или нет, телеканал пока оставил вопрос о запуске этого шоу открытым, утверждал источник издания.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Алексей Навальный , Владимир Путин , Ксения Собчак , президентские выборы 2018 года ...
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