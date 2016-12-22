«Нормандская четверка» поддержала начало перемирия в Донбассе с сентября

Лидеры «нормандской четверки» заявили, что поддерживают предстоящее решение Контактной группы объявить новый режим прекращения огня в Донбассе с сентября. Он, отметили в кабмине ФРГ, будет приурочен к началу учебного года

Донецк, Украина. Апрель 2017 года (Фото: Александр Кравченко / ТАСС)

Лидеры стран «нормандской четверки» — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко — провели совместный телефонный разговор во вторник, 22 августа, сообщает пресс-служба кабмина ФРГ.

Как следует из опубликованного релиза, главы государств выразили «свою решительную поддержку предстоящему решению Контактной группы объявить новый режим прекращения огня в Донбассе, «чтобы отметить начало учебного года». Соответствующее решение будет обнародовано в среду, 23 августа, уточнили в кабмине Германии.

«Лидеры выразили надежду, что соглашение о прекращении огня приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью школьников и всего гражданского населения Донбасса», — говорится в сообщении немецкого правительства.

Главы стран также взяли на себя обязательство «встать лично за идею прекращения огня для дальнейшей реализации минских договоренностей».

Позже сообщение о прошедшем телефонном разговоре появилось на сайте Кремля.

Ранее во вторник, 22 августа, Петр Порошенко объявил, что во время сессии Генеральной ассамблеи ООН Украина выступит с предложением ввести в Донбасс миротворцев международной организации, а также вооруженной миссии ОБСЕ. По его словам, эта инициатива «продвигается довольно трудно» из-за того, что Россия «категорически» не хочет установить мир на юго-востоке Украины и не хочет «оставить Украину в покое». По его мнению, введение миротворцев в Донбасс станет гарантией прекращения огня в регионе.

В марте МИД России заявлял, что миротворческая миссия ООН в Донбассе «нецелесообразна», поскольку минские соглашения предусматривают мониторинг, который уже осуществляет ОБСЕ.