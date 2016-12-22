Тулеев вернулся на работу в коляске и обвинил подчиненных в подлости

Глава Кемеровской области заверил, что ясная голова важнее способности ходить самостоятельно, и запретил подчиненным решать без него вопросы, связанные с крупными деньгами

Аман Тулеев (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Губернатор Кемеровской области вернулся на работу и провел первое совещание со своими заместителями в расположенном неподалеку от Кемерово центре отдыха «Притомье», сообщает пресс-служба администрации региона.

Открывая совещание, Тулеев рассказал, что перенес сложнейшую операцию, но так как затянул с лечением вынужден будет пока руководить областью из инвалидной коляски.

«Где-то через месяц я должен расходиться. Встать уже, двигаться самому. Пока придется так передвигаться, но разницы нет. Главное, чтобы ясная была голова, острый ум и разумное, толковое решение, направленное на улучшение жизни людей», — сказал Тулеев.

Губернатор особо подчеркнул, что в истории было немало случаев, когда руководители имели проблемы со здоровьем, что, однако, не мешало им исполнять свои обязанности.

«К примеру, президент Рузвельт. Соединенные Штаты Америки. Легендарный государственный деятель. Был прикован к инвалидной коляске 24 года. четырежды народ Америки избирал его президентом. Четырежды. На инвалидной коляске. Поэтому это не имеет значения», — отметил Тулеев.

Губернатор заверил своих подчиненных, что он держит под контролем все важные вопросы и те вообще не заметят того, что глава региона будет руководить им из инвалидной коляски. При этом Тулеев прямо запретил решать вопросы, связанные с крупными деньгами, без согласования с ним.

«Там, где связано с крупными деньгами, без меня чтоб ничего без согласования не было», — сказал Тулеев.

Говоря о том, что случилось за время его отсутствия на рабочем месте, Тулеев отметил, что очень огорчен поведением некоторых из своих подчиненных и коллег.

«К сожалению, врагов много. За этот период я чего только не начитался. Но я очень обижен на Синицына (глава Совета народных депутатов Кемеровской области. — РБК) , прямо, не скрываю. По подлому поступил Зеленин (вице-губернатор, глава аппарата администрации области. — РБК) , Лопатина (начальник департамента внутренней политики. — РБК)... Чего ж молчите-то? На шефа грязь льется несусветная, вы знаете что это не так, что я этого не заслужил... Ну выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой — ну выступи, скажи. Так нельзя. Нельзя относиться. Тем более к первому руководителю», — посетовал губернатор.

Впрочем, Тулеев тут же отметил, что всем своим врагам прощает, после чего участники совещания обсудили вопросы подготовки региона к новому учебному году, проведению Дня шахтера и т.д.

Аман Тулеев находился в отпуске с конца ​мая 2017 года. Позднее стало известно, что 73-летний глава Кемеровской области перенес операцию на позвоночнике, которая была проведена в Германии. С 11 июня Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице, однако затем был переведен в Москву. 12 августа Тулеев вернулся в Кемерово, где по-прежнему остается в больнице. В пресс-службе администрации Кемеровской области заявляли, что Тулеев вернется к исполнению своих полномочий​ тогда, когда это позволят врачи.

20 августа первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заверил, что Кремль не планирует замену Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области.

Видео: YouTube / Пресс-служба АКО

Во власть Тулеев пришел в 1990 году, когда был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, а затем главой Кемеровского областного Совета народных депутатов и председателем Кемеровского облисполкома. В 1994–1996 годах возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области, после чего ушел на работу в правительство России, став министром по сотрудничеству с государствами СНГ.

В июле 1997 года указом президента России Бориса Ельцина был впервые назначен главой администрации Кемеровской области, а уже в октябре того же года избран губернатором региона (набрал 95% голосов). В апреле 2001 года Тулеев вновь победил на выборах (93,5% голосов), а в апреле 2005 года стал главой региона по представлению президента России Владимира Путина. В 2010 году региональный парламент продлил срок полномочий Тулеева еще на пять лет по представлению президента Дмитрия Медведева, а в 2015 году Тулеев был вновь избран губернатором (96,69% голосов).

Таким образом, Тулеев является одним из старейших губернаторов России по длительности пребывания на посту, уступая только губернатору Белгородской области Евгению Савченко (впервые занял свой пост в 1993 году).