Тулеев вернулся на работу в коляске и обвинил подчиненных в подлости

Губернатор Кемеровской области вернулся на работу и провел первое совещание со своими заместителями в расположенном неподалеку от Кемерово центре отдыха «Притомье», сообщает пресс-служба администрации региона.
Открывая совещание, Тулеев рассказал, что перенес сложнейшую операцию, но так как затянул с лечением вынужден будет пока руководить областью из инвалидной коляски.
«Где-то через месяц я должен расходиться. Встать уже, двигаться самому. Пока придется так передвигаться, но разницы нет. Главное, чтобы ясная была голова, острый ум и разумное, толковое решение, направленное на улучшение жизни людей», — сказал Тулеев.
Губернатор особо подчеркнул, что в истории было немало случаев, когда руководители имели проблемы со здоровьем, что, однако, не мешало им исполнять свои обязанности.
«К примеру, президент Рузвельт. Соединенные Штаты Америки. Легендарный государственный деятель. Был прикован к инвалидной коляске 24 года. четырежды народ Америки избирал его президентом. Четырежды. На инвалидной коляске. Поэтому это не имеет значения», — отметил Тулеев.
Губернатор заверил своих подчиненных, что он держит под контролем все важные вопросы и те вообще не заметят того, что глава региона будет руководить им из инвалидной коляски. При этом Тулеев прямо запретил решать вопросы, связанные с крупными деньгами, без согласования с ним.
«Там, где связано с крупными деньгами, без меня чтоб ничего без согласования не было», — сказал Тулеев.
Говоря о том, что случилось за время его отсутствия на рабочем месте, Тулеев отметил, что очень огорчен поведением некоторых из своих подчиненных и коллег.
«К сожалению, врагов много. За этот период я чего только не начитался. Но я очень обижен на Синицына (глава Совета народных депутатов Кемеровской области. — РБК) , прямо, не скрываю. По подлому поступил Зеленин (вице-губернатор, глава аппарата администрации области. — РБК) , Лопатина (начальник департамента внутренней политики. — РБК)... Чего ж молчите-то? На шефа грязь льется несусветная, вы знаете что это не так, что я этого не заслужил... Ну выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой — ну выступи, скажи. Так нельзя. Нельзя относиться. Тем более к первому руководителю», — посетовал губернатор.
Впрочем, Тулеев тут же отметил, что всем своим врагам прощает, после чего участники совещания обсудили вопросы подготовки региона к новому учебному году, проведению Дня шахтера и т.д.
Аман Тулеев находился в отпуске с конца мая 2017 года. Позднее стало известно, что 73-летний глава Кемеровской области перенес операцию на позвоночнике, которая была проведена в Германии. С 11 июня Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице, однако затем был переведен в Москву. 12 августа Тулеев вернулся в Кемерово, где по-прежнему остается в больнице. В пресс-службе администрации Кемеровской области заявляли, что Тулеев вернется к исполнению своих полномочий тогда, когда это позволят врачи.
20 августа первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заверил, что Кремль не планирует замену Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области.
Во власть Тулеев пришел в 1990 году, когда был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, а затем главой Кемеровского областного Совета народных депутатов и председателем Кемеровского облисполкома. В 1994–1996 годах возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области, после чего ушел на работу в правительство России, став министром по сотрудничеству с государствами СНГ.
В июле 1997 года указом президента России Бориса Ельцина был впервые назначен главой администрации Кемеровской области, а уже в октябре того же года избран губернатором региона (набрал 95% голосов). В апреле 2001 года Тулеев вновь победил на выборах (93,5% голосов), а в апреле 2005 года стал главой региона по представлению президента России Владимира Путина. В 2010 году региональный парламент продлил срок полномочий Тулеева еще на пять лет по представлению президента Дмитрия Медведева, а в 2015 году Тулеев был вновь избран губернатором (96,69% голосов).
Таким образом, Тулеев является одним из старейших губернаторов России по длительности пребывания на посту, уступая только губернатору Белгородской области Евгению Савченко (впервые занял свой пост в 1993 году).