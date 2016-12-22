Шувалов рассказал об обстоятельствах создания Таможенного союза

Первый вице-премьер Игорь Шувалов опроверг предположение, что идея Евразийского союза навязывается Россией. Он рассказал, кто именно предложил начать интеграцию

Игорь Шувалов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Выступая на IV Экономическом форуме «Иссык-Куль-2017» в киргизском городе Чолпон-Ата, Шувалов опроверг тезис о том, что основой Евразийского союза служит политическая интеграция, навязанная Россией. Он напомнил, что с инициативой подобного объединения еще в начале 1990-х выступал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, продвигавший этот план на разных площадках.

«В 2008 году, когда мы были в Казахстане, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев позвали нас с вице-премьером Школьником (Владимир Школьник, в то время министр индустрии и торговли Казахстана. — РБК) и дали несколько месяцев на подготовку документов, чтобы Таможенный союз состоялся», — рассказал Шувалов.

«Любые спекуляции, что проект навязан Россией, все это ложь. Основа для интеграции — экономическая», — подчеркнул первый вице-премьер.

Шувалов также рассказал о том, что Евразийский союз сейчас ведет непростые переговоры о зоне свободной торговли с Ираном, Сингапуром и Китаем. Все эти страны он назвал важными партнерами.

В Таможенный союз ЕАЭС в настоящее время входят пять стран — Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия. Его созданию предшествовало подписание целого ряда договоров, в том числе соглашения 2007 года в Душанбе о формировании Таможенного союза.