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Путин наградил Турчака и Лепса за заслуги перед Отечеством
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Наталья Кондрашова
Путин наградил Турчака и Лепса за заслуги перед Отечеством

Григорий Лепс

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Путин подписал указ о награждении Андрея Турчака и Михаила Гуцериева за заслуги перед Отечеством. Награду также получат певец Григорий Лепс, солистка группы «Рефлекс» Ирина Тюрина и другие заслуженные россияне

Президент России Владимир Путин решил присвоить государственные награды деятелям искусства, науки, политики и сотрудникам российских компаний. В числе тех, кто получил награды — губернатор Псковской области Андрей Турчак, певец Григорий Лепс, а также солистка группы «Рефлекс» Ирина Тюрина и член совета директоров Русской медиагруппы Елена Киселева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также за заслуги в развитии культуры орден Дружбы получит певец Александр Буйнов, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени певец Алексей Гоман и солист группы «Русские» Григорий Сёмин.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Путин наградил председателя комиссии при президенте по реабилитации жертв политических репрессий Михаила Митюкова за «многолетнюю добросовестную работу» и вклад в защиту конституционных прав граждан России. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены также председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Орден Почета получат миллиардер Михаил Гуцериев (20-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes) «за большой вклад в развитие медиаиндустрии и многолетнюю плодотворную работу» и сенатор Александр Бабаков «за вклад в укрепление российской государственности», а также глава Чувашии Михаил Игнатьев «за достигнутые трудовые успехи».

Орден Александра Невского получит председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, занимающий третью строчку в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Также этой награды за подготовку спортсменов к Олимпиаде в Бразилии удостоен президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов (60-е место в рейтинге российских миллиардеров). Главный тренер сборной по дзюдо, получивший в 2016 году российское гражданство, Эцио Гамба, удостоен ордена Почета.

Кроме того, за подготовку к Олимпиаде орден Дружбы будет вручен главному тренеру сборной по гандболу Евгению Трефилову, президенту Федерации спортивной борьбы Михаилу Мамиашвили, президенту Федерации тенниса Шамилю Тарпищеву и другим спортивным руководителям. Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова получит знак отличия «За благодеяние».

За вклад в развитие отечественной культуры председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин получит орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, Сергей Никоненко — орден Александра Невского, Михаил Державин — орден Почета.

Указ президента состоит из 37 страниц. Награду также присвоят россиянам за вклад в развитие культуры, заслуги в воспитании детей, за заслуги в области строительства и охране окружающей среды и за другие достижения.​​

На прошлой неделе Путин объявил благодарность основному акционеру футбольного клуба «Спартак» Леониду Федуну. В начале мая московский «Спартак» гарантировал себе победу в чемпионате России впервые за 16 лет. «За заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий» президент также объявил благодарность солисту группы «Любэ» Николаю Расторгуеву.

Журналист Олег Кашин считает Турчака заказчиком покушения на себя, которое произошло в ноябре 2010 года. Тогда Кашина жестоко избили, осенью 2015 года он заявил, что исполнителями преступления стали сотрудники охраны Механического завода в Санкт-Петербурге.

Турчак называл обвинения Кашина в причастности к избиению провокацией. В декабре 2015 года на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что он в курсе, что «в СМИ, в интернете появляется информация о том, что Турчак причастен к избиению журналистов». Комментируя эту информацию, Путин рассказал анекдот о кадровом специалисте, который отказывается принимать человека на работу, потому что «у него было что-то с шубой». «А оказывается, пять лет назад у жены этого человека шубу украли. А его из-за этого «что-то с шубой» на работу не приняли», — пошутил глава государства. 

Теги
Владимир Путин, награждение, Александр Турчак, «За заслуги перед Отечеством»
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