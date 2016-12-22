ФАС признала связанные с Пригожиным компании картелем

ФАС признал картельный сговор нескольких компаний, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Дело о нарушении законодательства о защите конкуренции было возбуждено антимонопольным ведомством в августе 2016 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным компании организовали картельный сговор и нарушили антимонопольное законодательство. Об этом сообщила РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

ФАС огласила сегодня резолютивную часть решения. Мотивировочная часть, по словам представителя ведомства, будет вынесена в течение ближайшей недели. «И в течение двух месяцев, исходя из практики ФАС, будет вынесено решение по административному штрафу. На данный момент признан факт картеля», — отметила Соболь.

В решении ФАС фигурировали компании, подконтрольные Пригожину, а также неподкотрольные ему — «Белый медведь», ООО «Коралклин», — отметила Соболь.

Как сообщает пресс-служба ФАС, общества с ограниченной ответственностью «Белый медведь», «Коралклин», «Миллениум клин», а также группа лиц в составе ОО «Экобалт», «Компонент», «РусКомплекс», «Спецресурс» и «Мегалайн» нарушили антимонопольное законодательство, заключив антиконкурентное соглашение на торгах Минобороны. Процент снижения начальной максимальной цены при этом составлял не более 1,5%. Всего картельный сговор был выявлен на 9 открытых аукционах Минобороны, общая сумма начальной максимальной цены контрактов по ним составила 1,8 млрд руб.

В рамках административного дела мы учтем тот факт, что одна из компаний совершила «явку с повинной», то есть добровольно сообщила в антимонопольный орган сведения о заключении и участии в антиконкурентном соглашении и отказе от дальнейшего в нем участия», — приводит пресс-служба ФАС слова замглавы антимонопольного ведомства Алексея Доценко.

ФАС возбудила дело против названных компаний в августе 2016 года. Торги, где были допущены нарушения, проводились в 2015 году на оказание услуг по санитарному содержанию, техническому и комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных городской, а также вузов и прочих учреждений Минобороны.