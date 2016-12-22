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Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции
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Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции
Политика, 22 май. 23:07
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Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции
Владимир Путин 29 мая встретится с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версале. Приглашая российского лидера, президент Франции демонстрирует прагматизм и готовность к перезагрузке отношений с Россией, говорят эксперты
Владимир Путин (Фото: Christophe Ena / AP)

Окно в Европу

В понедельник, 22 мая, Кремль и Елисейский дворец официально подтвердили, что через неделю российский президент Владимир Путин приедет в Париж для встречи с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча двух лидеров состоится в Трианонском дворце Версаля по приглашению французской стороны. Поводом стало открытие в Версале выставки к 300-летию поездки Петра I во Францию.

Выставка будет открыта с 30 мая по 24 сентября 2017 года, она была организована при участии российского музея «Эрмитаж». Визит русского царя во Францию в самом начале правления Людовика XV «заложил основу франко-российской дружбы», гласит сообщение посольства Франции в России.

О том, что на 29 мая назначен ранее не анонсировавшийся визит Путина во Францию, 21 мая сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском и французском руководстве. По словам собеседника издания в Кремле, программа визита «будет насыщенной» и едва ли ограничится открытием выставки в Версале.

В ходе переговоров лидеры планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений, обменяются мнениями по международным вопросам, по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине, ​говорится в сообщении Кремля.

Визит Путина на выставку в Версале носит прежде всего символический характер, считает Арно Дюбьен, директор франко-российского центра «Обсерво». «Первая встреча между российским и французским лидерами важна сама по себе. Место же символично тем, что Версаль был центром французской власти и связан с именем Петра Великого, а его имя, в свою очередь, олицетворяет европейский выбор России», — подчеркнул эксперт в разговоре с РБК.

Париж — один из важнейших торговых и политических партнеров России. Из 28 стран Европейского союза Франция — четвертый по объему товарооборота партнер России после Германии, Нидерландов и Италии. По данным ФТС России, в 2016 году товарооборот с Францией вырос к предыдущему году на 14%, достигнув почти $13,3 млрд.

Вместе с Украиной и Германией Франция и Россия формируют «нормандскую четверку» по урегулированию украинского конфликта.

Первый гость

Для Макрона Путин станет первым иностранным лидером, которого 39-летний президент примет у себя в гостях с тех пор, как он победил на выборах и 14 мая приступил к обязанностям. До переговоров с Путиным Макрон встретится с лидерами стран НАТО и «семерки», однако эти встречи пройдут в Бельгии и Италии.

Эмманюэль Макрон (справа) (Фото: Michel Euler / AP)

Количество встреч Макрона с мировыми лидерами будет расти, и новому французскому президенту нужно понять, о чем можно договариваться с Россией, какие открываются переговорные возможности, например, по Сирии, отмечает президент Центра политических технологий Игорь Бунин.​ По мнению Бунина, в ходе переговоров может появиться шанс на сотрудничество в создании зон безопасности в Сирии и по другим вопросам; немаловажным для лидеров будет также понять, могут ли они установить личные отношения.

Для Путина визит в Париж станет первой поездкой в Европу после визита в Будапешт в феврале 2017 года. В Западной Европе Путин не был с октября 2016 года, когда принимал участие в саммите «нормандской четверки» в Берлине. Берлинская встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции была проведена в день, когда должен был состояться рабочий визит Путина в Париж. Как и в случае с предстоящим визитом, тогда российский лидер должен был совместно с президентом Франции Франсуа Олландом принять участие в крупном культурном мероприятии — открытии Русского духовно-культурного центра. Однако за неделю до мероприятия поездка Путина была перенесена на неопределенный срок. Помощник президента Юрий Ушаков объяснял тогда, что от французской стороны пришел сигнал о неготовности президента Франции к встрече. Опрошенные тогда РБК эксперты связывали срыв визита в Париж с обострением сирийского конфликта и «войной резолюций» между Россией и Францией по гуманитарному кризису в Алеппо.

Во время избирательной кампании Макрона критиковали за то, что он де-факто является наследником Олланда, но его первые шаги в качестве лидера страны показывают, что он играет на контрасте, отмечает Арно Дюбьен. При Олланде был отменен прошлогодний визит Путина на открытие центра, а Макрон приглашает Путина на мероприятие примерно такого же культурного характера, говорит Дюбьен.

Деловой подход к отношениям

Месяц назад в ходе предвыборной кампании Макрон заявлял, что сможет «заставить Путина» уважать его и что ему удастся наладить диалог с Москвой, но при условии урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине. В ходе президентской кампании Макрон из пяти основных кандидатов занял наиболее жесткую позицию в отношении Москвы. В марте, дискутируя с кандидатом от «Национального фронта» Марин Ле Пен, он заявил, что «не хочет дружить с Путиным» и идти с ним на компромиссы, намекая на ее пророссийскую позицию. Через три дня после дебатов Путин принял Ле Пен, основную соперницу Макрона, в Кремле.

Марин Ле Пен и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / AP)

Кроме того, с начала года неизвестные хакеры несколько раз взламывали серверы предвыборного штаба Макрона. Сторонники избранного президента и эксперты указывали на «российский след» атак. Учитывая неблагоприятные последствия этих скандалов, скорая встреча с Путиным говорит прежде всего о прагматичном подходе французского лидера, считают аналитики.

«Макрон-президент будет отличаться от Макрона-кандидата, о чем и говорит его желание встретиться с Путиным с глазу на глаз. У нас могут быть разные интересы, но мы должны вести диалог — таков принцип Макрона», — полагает эксперт Высшей коммерческой школы (HEC Paris) Флоран Пармантье. Отношения между Путиным и Олландом зашли в тупик, и сейчас в Москве и Париже ощущают необходимость перезагрузки отношений, говорит Бунин. «Кремль не хотел идти на улучшение отношений, пока не поменяется президент Франции. Хотя у России не складывались отношения с Макроном во время избирательной кампании, он ведет себя как рациональный человек, для которого важны не эмоции, а реальная политика», — отмечает Бунин.

Встреча с Путиным может принести Макрону дивиденды и на внутриполитическом поле: 11 и 18 июня во Франции в два тура пройдут парламентские выборы, на которых президент хочет обеспечить победу своей партии. На прошлой неделе Макрон назначил премьер-министром консерватора Эдуара Филиппа, чтобы укрепить позиции среди правого электората. Поскольку именно правые кандидаты в президенты (Ле Пен и консерватор Франсуа Фийон) были настроены пророссийски, Макрон сможет использовать визит Путина как очередную попытку расколоть правый электорат, считает Пармантье.

Авторы: Георгий Макаренко, Павел Кошкин
Теги: Владимир Путин , переговоры , визит , Эмманюэль Макрон
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