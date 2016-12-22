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«Боевое братство» сообщило о гибели двух российских военных в Сирии
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12:44
Наталья Демченко, Елена Смирнова
«Боевое братство» сообщило о гибели двух российских военных в Сирии

Российские военнослужащие в Сирии

Фото: Omar Sanadiki / Reuters
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В Сирии погибли два российских военных советника, сообщили РБК в организации ветеранов «Боевое братство». Капитан Евгений Константинов пытался спасти из-под огня начальника разведки майора Александра Складана. Отступившая сирийская армия оставила российских военных один на один с противником

В Сирии погибли два российских военных советника — начальник штурмового батальона Евгений Константинов и начальник разведывательного батальона майор Александр Складан. Об этом РБК рассказали в отделении «Боевого братства» в Еврейской автономной области со ссылкой на полученные из Минобороны документы (справка о гибели военнослужащих есть в распоряжении РБК).

О гибели Константинова со ссылкой на «Боевое братство» сообщило издание «Город на Бире». «Евгений получил шесть пулевых ранений», — пишет издание. Председатель регионального отделения «Боевого братства» в Еврейской автономной области Сергей Минко в разговоре с РБК подтвердил гибель Константинова. Он рассказал, что Константинов родился и вырос в семье военнослужащего в Биробиджане, учился в Новосибирске и был отправлен в Сирию в спецкомандировку.

Минко рассказал, что 32-летний капитан Константинов погиб 3 мая, во время ожесточенного боя, пытаясь помочь раненому товарищу. «Сирийские военные прекратили прикрывать огнем, отступили. Константинов остался с раненым начальником разведки один на один с террористами. Когда армия арабской республики вернула позицию под контроль, российских военных нашли с множественными ранениями», — рассказал Минко.

По словам Минко, о гибели Константинова председателю «Боевого братства» стало известно из документов Минобороны. В них же говорилось, что сослуживцем Константинова, которого он пытался спасти, был з7-летний начальник разведывательного батальона, майор Александр Складан. Он также погиб во время этого боя.

Собеседник РБК уточнил, что в Сирии Константинов был в спецкомандировке с марта 2017 года в качестве военного советника. Он принимал участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористов. Последняя должность его в России — командир батальона в Самарской области, добавил Минко.

Издание «Город на Бире» уточняло, что Константинов занимался также обучением и воспитанием военнослужащих. 

Константинова похоронили 7 мая в Новосибирске, где проживают его родители. Его посмертно представили к награждению орденом Мужества.

Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии

3 мая администрация города Братска сообщила о гибели контрактника Богдана Деревицкого в Сирии. Таким образом, с начала военной операции России в Сирии, по подтвержденным данным, погибли 33 человека. 

Теги
Минобороны, Сирия, Биробиджан, ЕАО
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