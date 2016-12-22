СМИ узнали о данных Трампом Китаю 100 днях на решение проблемы КНДР

Дональд Трамп Фото: Richard Brahm / Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил Дональда Трампа отложить на 100 дней санкции против китайских компаний, сотрудничающих с КНДР. За это время Пекин должен разработать и ввести в действие меры, которые заставят Северную Корею остановить ракетную и ядерную программы

Одним из результатов переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в апреле 2017 года стала договоренность об отсрочке на 100 дней введения санкций против китайских компаний, которые сотрудничают с правительством Северной Кореи, узнала газета Asahi Shimbun.

Источники издания рассказали, что Трамп попросил китайского лидера усилить давление на Пхеньян в связи с развитием ракетной и ядерной программ Северной Кореи. Он также заявил, что под американские санкции подпадут китайские компании и финансовые учреждения, которые продолжат сотрудничество с Пхеньяном. В этом случае они не смогут вести бизнес с американскими партнерами и на них будут распространены те же ограничительные меры, что и на КНДР.

Си Цзиньпин, по версии газеты, согласился усилить давление на КНДР, однако попросил отложить на 100 дней введение ограничительных мер. За это время китайское руководство должно разработать и воплотить меры воздействия на Пхеньян, с тем чтобы заставить его остановить свою ядерную и ракетную программы.

Стодневная отсрочка аналогична той, о которой Пекин и Вашингтон ранее договорились в области внешней торговли. План предусматривает увеличение экспорта из США в Китай для выравнивания торгового дисбаланса и сокращения дефицита внешней торговли США.

Однако, отмечает издание, в связи с тем, что Северная Корея продолжила ракетные испытания, не ясно, будут ли стороны придерживаться договоренности о стодневной отсрочке или Белый дом сочтет это соглашение неэффективным.

В начале апреля Си Цзиньпин посетил с ​визитом США и провел переговоры с Дональдом Трампом. Однако уже после них Пхеньян провел серию ракетных испытаний и выступил с рядом жестких заявлений, угрожая, например, нанести ядерный удар по Австралии, уничтожить американский авианосец.

После неудачного запуска ракеты 29 апреля президент США констатировал, что Северная Корея продемонстрировала неуважение к Китаю и лично к председателю Си Цзиньпину. «Северная Корея отнеслась без уважения к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя [Си Цзиньпина], когда она сегодня запустила, хоть и безуспешно, ракету. Плохо!» — написал он тогда.

В рамках воздействия на Северную Корею Пекин уже отказался принимать в своих портах сухогрузы с углем из КНДР. В апреле в партийном издании КНР «Хуаньцю шибао» было опубликовано предупреждение в адрес Северной Кореи. В нем говорилось, что КНДР не слушает предупреждений со стороны Пекина. При этом возможности Китая по влиянию на нее названы «небезграничными», несмотря на убежденность президента США, что «если Китай захочет, то он решит ядерную проблему Северной Кореи».

Пекин пообещал, что в случае очередных ядерных испытаний КНДР согласится на очень жесткие международные санкции, включая значительное сокращение поставок нефти. В статье подчеркивалось, что все ограничительные меры Китай будет выполнять самым тщательным образом.

Несмотря на все предупреждения, КНДР продолжила развитие ракетной программы. Очередной пуск баллистической ракеты состоялся 21 мая, она пролетела около 500 км и упала в Японское море. В КНДР назвали запуск ракеты средней дальности Pukguksong 2 успешным. Испытания ядерного заряда КНДР, которое эксперты и наблюдатели ожидали в апреле в связи с государственными праздниками, не произошло — Пхеньян ограничился только ракетными пусками.