Почему Эрдоган не отменяет чрезвычайное положение в Турции

Фото: Petros Giannakouris / АР

Чрезвычайное положение в Турции не будет отменено, пока в стране не наступит мир, заявил президент Реджеп Эрдоган. С июля 2016 года в Турции были задержаны более 100 тыс. человек

Чрезвычайное положения не будет отменено и продлится до тех пор, пока в стране не наступят «благополучие и мир», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 мая. Чрезвычайное положение было введено как временная мера 15 июля 2016 года после попытки государственного переворота. «В моей стране, они [заговорщики] пытались совершить государственный переворот, и в результате 249 человек стали мучениками [погибли] и 2193 получили тяжелые ранения», — цитирует государственное агентство Anadolu Эрдогана.

Режим чрезвычайного положения позволяет Эрдогану и его правительству выпускать специальные указы без одобрения и контроля парламента и конституционного суда. Право вводить и отменять режим ЧП президент Турции получил после изменения конституции на референдуме 6 апреля.

Решение Эрдогана продлить чрезвычайное положение позволит ему подавлять инакомыслие и критику в адрес правящей партии, приведет к «чисткам» и окажет «катастрофический эффект» на жизни сотни тысяч турецких семей, считает Эндрю Гарднер, правозащитник из международной неправительственной организации Amnesty International. «Более 100 тысяч человек не только потеряли работу в результате правительственного произвола, но их профессиональная и личная жизнь была также разрушена», — цитирует Гарднера газета The New York Times.

Задержания из-за переворота

Массовые аресты продолжаются в Турции с июля прошлого года. По официальным данным, которые сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу в начале апреля, всего с июля прошлого было задержано почти 113 тысяч граждан: 47 тыс. были помещены под стражу, более 65 тыс. после задержания были отпущены на свободу, однако из них 41,5 тыс. остаются под надзором правоохранительных органов.

В основном задерживают тех, кого власти подозревают в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота 15 июля прошлого года. Тогда часть турецких военных попыталась свергнуть власть Эрдогана, взяв под контроль стратегически важные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Однако попытка переворота была подавлена властями.

Согласно официальной версии турецких властей, Гюлен через свое общественное движение «Хизмет» вел антиправительственную пропаганду в Турции через сеть школ и просветительских организаций и внедрял в государственные институты своих сторонников, чтобы свергнуть светский режим. С 1999 года Гюлен живет в штате Пенсильвания, США. В середине 2000-х Эрдоган и Гюлен были политическими союзниками, однако отношения стали портиться в 2010 году и обострились в 2013 году после утечки в СМИ телефонных разговоров лиц из окружения Эрдогана, свидетельствующих о том, что президент Турции и его ближайшие соратники замешаны в коррупции. Эрдоган заявил, что скандал был срежиссирован Гюленом. В декабре 2014 года стамбульский суд выдал ордер на его арест. Эрдоган на переговорах с президентом США Дональдом Трампом 16 мая потребовал выдать Гюлена Турции, однако Трамп этот призыв проигнорировал.

Особые списки подозреваемых в связях с Гюленом существовали задолго до попытки переворота в прошлом году, рассказал РБК Тимур Ахметов, независимый эксперт-тюрколог, базирующийся в Анкаре.

Расследования о причастности к перевороту, в частности, проводятся путем анализа переписки и разговоров в популярном в Турции мессенджере ByLock, рассказал Орхан Гафарлы, эксперт из Центра политического анализа в Анкаре (Ankara Policy Center). «Активные участники переворота вели зашифрованную переписку в этой системе <...> чтобы рассекретить переписку требуется много времени, поэтому расследования длятся долго», — объяснил он.

В понедельник, 22 мая, начался один из крупнейших судебных процессов, связанных с неудавшимся переворотом. Суд начался над 200 главными подозреваемыми в организации путча, среди которых десятки бывших генералов, майоров, полковников турецкой армии, а также бывший глава турецких ВВС Акын Озтюрк. Прокуроры требуют для подсудимых пожизненного заключения, сообщает Reuters. По информации государственного информационного агентства Anadolu, для обеспечения работы суда задействованы около 1500 сотрудников служб, сам процесс проходит в специально построенном для этой цели здании на окраине Анкары в Синчане. Ожидается, что слушания в суде продлятся до 16 июня.

Фото: Petros Giannakouris / АР

Отстранения и увольнения

Помимо арестов и задержаний власти Турции уволили и временно отстранили от обязанностей около 138 тыс. человек в разных сферах, которые также подозревались в связях с Гюленом и его организациями. Такие данные приводит Turkey Purge — сайт турецких журналистов, которые ведут мониторинг. Сайт в Турции заблокирован.