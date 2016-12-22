Трамп заявил о готовности обнародовать документы об убийстве Кеннеди

Дональд Трамп заявил, что снимет гриф секретности с документов, которые касаются убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Ранее источники Politico сообщили, что американский лидер откажется публиковать все документы из архива

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что готов рассекретить документы, связанные с убийством экс-главы США Джона Кеннеди. Об этом он написал в своем Twitter.

«При условии получения большей информации я, как президент, позволю раскрыть столь долго засекреченные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди», — заявил Трамп в Twitter.

Ранее источники Politico сообщили, что Дональд Трамп и его администрация намерены помешать публикации полного архива документов об убийстве экс-президента Кеннеди, 25-летний срок секретности которого истекает в конце октября. Согласно закону, власти США должны опубликовать архив 26 октября 2017 года.

Собеседники издания в Белом доме отметили, что некоторые документы, которые относятся ко времени работы специальной комиссии (она собрала всё в отдельный архив) в 1990-е годы, содержат информацию, которая в случае огласки может все еще навредить национальной безопасности США. В частности, пишет Politico, в них идет речь о недавних спецоперациях разведки.

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