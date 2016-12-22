Россия разрешила ввоз турецких помидоров

Правительством согласованы разрешительные документы на поставки в Россию из Турции 50 тыс. т томатов. Эмбарго на ввоз турецких помидоров действовало с 1 января 2016 года

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия снимает ограничения на поставки помидоров из Турции с 1 ноября. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, который также является председателем российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 тыс. т томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», — сказал Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что за либерализацию режима торговли Москва ожидает ответных шагов от Анкары. Речь идет о том, чтобы пустить российских производителей говядины, курятины, мяса утки и мяса индейки на турецкий рынок.

Эмбарго на поставки турецких томатов вступило в силу 1 января 2016 года. Тогда российские власти ввели ограничения на ввоз целого ряда продуктов из Турции как ответ на то, что турецкие ВВС сбили у сирийской границы российский самолет Су-24. Под запрет попали также поставки турецких огурцов, мандаринов, абрикосов, винограда, и ряд других овощей и фруктов.

Кроме того, в течении следующего года Россия вводила ограничения на поставки различных видов сельскохозяйственной продукции из Турции, мотивируя это «фитосанитарными соображениями».

Летом 2017 года в отношениях двух стран наметилось потепление. Президент Владимир Путин после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил, что Москва и Анкара договорились о снятии ограничений на поставки сельхозпродукции из Турции.

В конце августа министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия может разрешить ввоз томатов из Турции в ограниченном количестве после окончания сельскохозяйственного сезона в России. По его словам, Россия «так или иначе» закрывает этот дефицит импортными поставками, в том числе из Азербайджана и Марокко.

До введения продуктового эмбарго турецкие томаты занимали 57% российского рынка в денежном выражении. В 2015 году из Турции было поставлено 292,8 тыс. т томатов на общую сумму $281,1 млн. Кроме того, Турция была крупнейшим поставщиком винограда и каждый пятый мандарин, попадавший в страну, был также выращен в Турции.