В Госдуме стритрейсеров предложили приравнять к хулиганам

Депутаты обсуждают возможность дополнения Уголовного кодекса нормой о наказании для стритрейсеров. При этом в Госдуме предлагают создавать специальные площадки для гонщиков

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Обсудят с ГИБДД

В комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции обсуждается вопрос о том, чтобы приравнять наказание для стритрейсеров к наказанию за хулиганство, внеся соответствующие дополнения в Уголовный кодекс. Об этом РБК рассказал зампред комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»), который в конце минувшей сессии возглавил рабочую группу комитета по подготовке предложений по совершенствованию законодательства об ответственности водителей за хулиганские действия.

«Это один из тех вариантов, который сейчас прорабатывается в том числе с представителями правоохранительных органов и экспертами», — сказал он, добавив, что в октябре депутаты планируют пригласить на заседание комитета по безопасности начальника ГИБДД, чтобы обсудить с ним вопрос введения наказания для стритрейсеров. Предложений, по словам Выборного, «поступает масса», но он прогнозирует, что на какое-то согласованное решение парламентарии выйдут до конца года.

Для этого может быть дополнена ст. 213 УК РФ, рассказывали ранее в Госдуме. В нее могут внести дополнение о том, что хулиганством является «грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством». При этом Выборный подчеркивает, что «об ужесточении наказания речи не идет». Если эту поправку примут, то стритрейсеру может грозить как штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., так и лишение свободы сроком до пяти лет. Если же правонарушение совершено группой лиц, то наказание, по действующему Уголовному кодексу, составляет до семи лет лишения свободы.

Жесткое наказание справедливо для стритрейсеров «в случае беспредела», считает стритрейсер из Санкт-Петербурга Алиса Наварро. «Есть разные стритрейсеры, одни с умом организовывают красивые, яркие, а главное, безопасные для зрителей мероприятия для отличного времяпровождения, а другие просто «беспределят», — пояснила она РБК, добавив, что для последних ужесточение наказания будет справедливым.

Стритрейсеров нельзя наказывать общими мерами, для начала необходимо ввести понятие «стритрейсер» в российское законодательство, заявил РБК специалист по автомобильному праву Петр Артемов. При этом, по его мнению, «стритрейсеры — это не студенты, которые ездят на старых автомобилях, это обеспеченные молодые люди, и для них штрафы ничего не значат, а лишение свободы им вряд ли грозит — их адвокаты в девяти из десяти случаев их прикроют», — посетовал Артемов.

Выделенная полоса

Депутат Анатолий Выборный считает, что для того, чтобы «удовлетворить амбиции гонщиков, нужно находить и другие организационные решения, в частности создавать специальные площадки для желающих заниматься автоспортом». О том, где и когда эти площадки могут появиться, депутаты также будут обсуждать в рамках рабочей группы.

Ранее с этой идеей выступал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В мае во время слушаний по вопросам молодежной политики в Госдуме он предложил законодательно выделять отрезки трасс для стритрейсеров. «Почему бы не организовать и не помочь молодежи, а не пускать на самотек? Всего нужен отрезок 400 м, почему бы это не сделать?» — заявлял Миронов. В марте глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко также предложил стритрейсерам провести соревнования на трассе и «доказать, кто чего стоит».

Как хотят наказывать

Необходимость ужесточения наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения в комитете по безопасности обсуждают с начала года. В частности, депутаты предлагали лишать прав за систематические злостные нарушения, представляющие угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагал также рассмотреть возможность конфискации транспортных средств автолихачей. «Необходимо лишать лихачей, вроде тех, что гоняют на «гелентвагенах» по пешеходным дорожкам, водительских прав сроком на пять, а то и на десять лет, а за неоднократное нарушение — вплоть до пожизненного [лишения прав], с возможностью конфискации транспортного средства вне зависимости, в чьей собственности оно находится — нарушителя или его родственника», — говорил он ранее РБК.

Идея ввести наказание для стритрейсеров начала активно обсуждаться после того, как в мае 2016 года в Сети появилось видео с погоней сотрудников ДПС за компанией молодых людей на автомобиле Mercedes Gelandewagen. Водитель нарушал правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу, тротуар, разворачиваясь в неположенном месте и не останавливаясь на требование полицейских. Всего в погоне за автомобилем участвовали шесть машин ДПС.