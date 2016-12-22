Почему правительство Испании объявило местным властям Каталонии войну

Власти Испании перешли к жесткому противодействию организаторам референдума о независимости Каталонии. Власти автономии признали: по планам отделения нанесен серьезный удар. Однако они не отказываются от проведения плебисцита

Протестующие против ареста каталонских чиновников в Барселоне. 20 сентября 2017 года (Фото: Manu Fernandez / AP)

Борьба с «химерами»

Вице-президент правительства автономного сообщества Каталония Уриол Жункерас 21 сентября заявил, что действия властей Испании ставят под угрозу проведение референдума о независимости. Местные власти назначали референдум на 1 октября, однако 20 сентября правоохранительные органы Испании арестовали 14 каталонских чиновников по подозрению в содействии проведению референдума, который Мадрид объявил незаконным. Среди арестованных — министр финансов региона Жозеп Мария Жове. Согласно Конституции Испании, право организовывать референдумы принадлежит центральному правительству, а референдумы по самоопределению и вовсе не предусмотрены законодательством королевства.

20 сентября власти также наложили арест на склад, где хранилось 10 млн бюллетеней для голосования, а Конституционный суд Испании единогласно приостановил действие закона парламента Каталонии о референдуме. Закон, принятый 6 сентября, разрешил провести референдум и определил порядок действий на случай, если большинство проголосует за создание независимого государства. Еще раньше правительство Испании ужесточило контроль над расходами каталонского правительства, чтобы не допустить использования бюджетных средств на «незаконные нужды». Были допрошены почти 700 мэров каталонских городов, их подозревают в оказании содействия проведения референдуму. Правоохранители также конфисковали почти 1,5 млн листовок.

Правительство Испании также распорядилось отправить в Каталонию 3 тыс. представителей полиции и Гражданской гвардии. Однако региональное правительство 21 сентября запретило судну с гвардейцами на борту пришвартоваться в порту города Паламос. «Призываю прекратить незаконные действия, отказаться от своих планов, местные власти знают, что референдум не может быть проведен», — заявил премьер Испании Мариано Рахой в телевизионном обращении в среду. Планы по проведению референдума он назвал «невозможной химерой» (цитаты по Reuters).

В ответ на действия правительства Испании в городах Каталонии 20 сентября прошли митинги. Самый многочисленный, в Барселоне, собрал 40 тыс. человек, сообщил Bloomberg. Поздним вечером 20 сентября люди снова вышли на улицу на так называемый кастрюльный марш, во время которого в течение 10 минут били в кастрюли в знак протеста, сообщила испанская газета Vanguardia.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в среду, 20 сентября, назвал действия властей возмутительными. «Правительство Каталонии стало жертвой скоординированной агрессии <...> Все это было произведено с нарушением верховенства закона и всех конституционных гарантий, а также Хартии ЕС по правам человека», — написал он в Twitter.

Дилемма властей

На референдуме будет задан вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?» Согласно последним опросам, которые приводит Reuters, около 80% каталонцев считают необходимым само проведение референдума. Однако за независимость собираются проголосовать только около 40% из тех, кто намерен принять участие в плебисците 1 октября. Согласно данным испанской компании Metroscopia, 56% каталонцев понимают, что плебисцит не может считаться законным.

Мариано Рахой (Фото: Julien Warnand / EPA)

Премьер Испании Мариано Рахой с 2011 года (когда занял пост) выступает непримиримым противником отделения. Однако его жесткие действия загоняют ситуацию в тупик, указывают эксперты. «Конфликт вышел на новый уровень. Отношения [между Мадридом и Барселоной] полностью разрушены. Не представляю, как они смогут развиваться без изменений в правительствах с обеих сторон», — заявил Bloomberg Анхель Талавера, экономист Oxford Economics.

Аресты каталонских чиновников и обыски в местных ведомствах только обострят ситуацию в Испании — приведут к еще большим протестам и «сделают необратимым процесс разделения» страны, согласен Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

В интервью испанскому телеканалу TV-3 днем 21 сентября вице-президент Жункерас признал, что провести референдум так, как хотелось бы, не получится. Однако об отказе от планов он не объявил.

В 2014 году, когда власти Каталонии также намеревались организовать референдум, центраальное правительство так же жестко этому противодействовало. В итоге каталонцы изменили формулировку и вместо «референдума» провели «опрос». Большинство его участников (80,8%) высказались за независимость. Однако единственным реальным последствием «опроса» стало то, что политик Артуро Мас, занимавший в 2014 году пост главы Каталонии, был в марте 2017 года признан судом виновным в неповиновении правительству Испании и Конституционному суду. За эти преступления суд на два года лишил Маса права занимать государственные и выборные должности, а также приговорил к штрафу €36 тыс.

«Власти будут идти на все, чтобы не допустить проведения референдума, оставаясь в рамках законов Испанского королевства. В испанской Конституции четко зафиксировано, что государство имеет эксклюзивное право на организацию референдумов и народных консультаций (ст. 149). Каталонское руководство в свою очередь будет стараться организовать этот референдум, исходя из широкой поддержки, которой сейчас, судя по демонстрациям, пользуется идея о независимости», — сказал РБК Георгий Филатов, научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории при РАН и член испанской Ассоциации исследователей актуальной истории.

Призрак независимости

Если же референдум пройдет, власти Испании опять не признают его результатов, что приведет к новым массовым демонстрациям и столкновениям с полицией в Каталонии, полагает эксперт Филатов: «Во что они выльются, зависит от действий, которые будут предпринимать испанское правительство и каталонские власти».

Сторонники независимости Каталонии держат буквы, образующие слова: "Мы готовы", "Независимость". 7 ноября 2014 года (Фото: Gustau Nacarino / Reuters)

Каталония получила автономный статус в 1979 году, а в 2006 году ее права были расширены. По данным на 2016 год, Каталония — самый богатый регион Испании. Провинция занимает всего 6% территории страны, но ее доля в населении королевства — 16%, а ВВП региона, по данным Института статистики Каталонии, в 2016 году составил €223,6 млрд — примерно 20% от общеиспанского. Больше всего доходов Каталонии приносят промышленный сектор и сфера услуг, в частности, туристическая отрасль. В 2016 году регион посетили 18 млн иностранных туристов (22,2% от всего туристического потока в Испанию, или 2,5% от турпотока в Евросоюз).

Кроме того, в 2016 году уровень экспорта Каталонии вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом, составив €65 млрд. В тот же период в автономию было инвестировано почти €5 млрд — более 20% всех средств, инвестированных в страну. Правительство Каталонии считает, что после отделения региона его доходы возрастут, поскольку сейчас Каталония отправляет в Мадрид налогов примерно на €16 млрд — больше, чем какой-либо другой испанский регион.

Однако долг автономии, по данным Reuters, составляет €75 млрд, и в случае отделения Каталонии придется разбираться с ним в одиночку. В июле 2017 года Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Каталонии до «мусорного» уровня (BB), дав негативный прогноз. Как заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос Хурадо, отделение от Испании означает для Каталонии автоматический выход из ЕС и еврозоны. По словам министра, каталонская валюта в этом случае будет стоить на 30–50% меньше евро, а 75% всей продукции региона будет проходить по экспортным тарифам. Председатель Еврокомиссии ​Жан-Клод Юнкер ранее напоминал, что все страны могут подавать заявку на членство в Евросоюзе, но только если покинули состав своей страны в соответствии с конституционным законом этой страны.

«Каталония — богатая, развитая область, но самостоятельно обеспечить себя она не может, как и любая страна в современном мире, придется покупать что-то за рубежом, что не представляет проблемы. Вопрос в том, каков будет уровень жизни после выхода из Испании. Успех Каталонии во многом зависит от благ, которые дает нахождение Испании в общем европейском рынке», — говорит Георгий Филатов. «Если так случится, что Каталония выйдет из состава Испании, то она выйдет и из ЕС, потеряв доступ ко всем тем пространствам свободы — передвижения товаров, рабочей силы, капитала, — которыми она пользуется и которые во многом обеспечивают ее уровень жизни. А вот когда она сможет вернуться в ЕС — это большой вопрос, так как Испания однозначно будет против этого и сделает все, чтобы растянуть этот период», — указывает эксперт.​