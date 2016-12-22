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Экс-мэр Владивостока рассказал Путину о пожертвованном 1 млрд руб.
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Экс-мэр Владивостока рассказал Путину о пожертвованном 1 млрд руб.
Политика, 03:26
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Экс-мэр Владивостока рассказал Путину о пожертвованном 1 млрд руб.
В открытом письме к президенту Владимиру Путину арестованный по обвинению в коррупции экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев заявил, что его семья безвозмездно передала городу строительные материалы почти на 1 млрд руб.
Игорь Пушкарев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Отстраненный от должности мэра Владивостока Игорь Пушкарев, арестованный по уголовному делу о коррупции, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором заверил его в своей невиновности. Письмо с пометкой «на правах рекламы» опубликовала газета «Ведомости».

«В сентябре 2008 года Вы лично поручили мне навести порядок в городе Владивостоке и подготовить его к саммиту АТЭС 2012 года. Будучи воодушевлен Вашим доверием и моим личным уважением к Вам, я сделал все, что Вы поручили, причем даже в ущерб интересам своей семьи, которая по моей просьбе пожертвовала городу строительных материалов почти на 1 млрд руб.», — написал Пушкарев.

Далее экс-мэр пишет, что, по его мнению, он справился с поручением президента.

«Сегодня я обвиняюсь в завышении цен на строительные материалы, которые моя семья безвозмездно передала городу. Любой здравомыслящий человек скажет, что это абсурд», — продолжает Пушкарев.

По словам экс-мэра, следователи открыто признали, что проблема не является юридической. «Я не с теми курю трубку мира», — процитировал Пушкарев слова одного из следователей. Из этого он делает вывод, что единственной движущей силой его ареста было «обслуживание чьих-то интересов».

​В конце письма Пушкарев заявил, что обращается к президенту как к гаранту Конституции «не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости».

Пушкарев был задержан и этапирован в Москву 1 июня 2016 года. Вместе с ним задержали Андрея Лушникова, который занимал должность ​главы муниципального предприятия «Дороги Владивостока». Оба были арестованы решением Басманного суда. СКР предъявил им обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Под стражей по этому делу находится брат Пушкарева Андрей.

По версии следователей, Пушкарев организовал закупку по завышенным ценам строительных материалов муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент», причинив предприятию ущерб на 158 млн руб.
Кроме того, следствие установило, что компанией «Востокцемент» руководят близкие родственники главы города. По данным «СПАРК-Интерфакса», его брат Андрей Пушкарев является гендиректором компании, а Владимир Пушкарев — его первым заместителем. Всего за последние несколько лет «Дороги Владивостока» закупили стройматериалы у компаний, входящих в «Востокцемент», на сумму почти 1 млрд руб.

Басманный суд Москвы временно отстранил Пушкарева от должности мэра Владивостока 9 марта. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , Владивосток , Игорь Пушкарев
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